Δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα μοντέλο. Η Κέιτ Μος έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, πρόσωπο της δεκαετίας του ’90, μούσα σχεδιαστών, φωτογράφων και καλλιτεχνών, αλλά και μια γυναίκα που έμαθε να επιβιώνει κάτω από το βάρος της υπερβολικής δημοσιότητας. Η νέα ταινία «Moss & Freud» επιχειρεί να κοιτάξει πέρα από τον μύθο, επιστρέφοντας στη συνάντησή της με τον Λούσιαν Φρόιντ, όταν η Μος πόζαρε για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πορτρέτα της σύγχρονης τέχνης.

Η Κέιτ Μος υπήρξε πάντα ένα παράδοξο. Από τη μία, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο. Από την άλλη, μια γυναίκα που έχτισε την εικόνα της πάνω στη σιωπή, στην απόσταση και στην άρνηση να εξηγήσει τον εαυτό της.

Αυτή ακριβώς η αντίφαση βρίσκεται στο κέντρο της ταινίας «Moss & Freud», που επικεντρώνεται στη σχέση της με τον σπουδαίο Βρετανό ζωγράφο Λούσιαν Φρόιντ. Η ταινία ανατρέχει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Μος, ήδη παγκόσμιο είδωλο της μόδας, βρέθηκε να ποζάρει γυμνή για τον Φρόιντ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της στην κόρη της, Λίλα.

Η διαδικασία κράτησε μήνες. Δεν ήταν μια φωτογράφιση, ούτε ένα ακόμα εξώφυλλο. Ήταν μια άσκηση υπομονής, πειθαρχίας και έκθεσης. Η Μος, που είχε μάθει να ελέγχει την εικόνα της μέσα από τον φακό, βρέθηκε απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που δεν ενδιαφερόταν για τη λάμψη, αλλά για το σώμα, τον χρόνο, τη φθορά, την αλήθεια.

Στην ταινία, την Κέιτ Μος υποδύεται η Έλι Μπάμπερ, η Βρετανίδα ηθοποιός που αναλαμβάνει έναν δύσκολο ρόλο: όχι απλώς να μιμηθεί μια διάσημη γυναίκα, αλλά να αποδώσει μια προσωπικότητα που υπήρξε πάντα σχεδόν αδύνατο να «διαβαστεί». Δίπλα της, ο Ντέρεκ Τζάκομπι ενσαρκώνει τον Λούσιαν Φρόιντ, έναν ζωγράφο με αυστηρότητα, εμμονή και σχεδόν τελετουργική σχέση με το πορτρέτο.

Η επιλογή της Μπάμπερ δεν είναι τυχαία. Η ηθοποιός κλήθηκε να αναπαραστήσει όχι μόνο την εμφάνιση της Μος, αλλά και τη φωνή, τη στάση, τον τρόπο που κινείται, τη χαμηλόφωνη αυτοπεποίθηση που έκανε την Κέιτ να μοιάζει πάντα σαν να βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα και έξω από το κάδρο.

Από το Κρόιντον στην παγκόσμια μόδα

Η Κέιτ Μος γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1974 στο Κρόιντον του Λονδίνου. Η ιστορία της ανακάλυψής της έχει πλέον περάσει στη μυθολογία της μόδας: σε ηλικία 14 ετών εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης από τη Σάρα Ντούκας, ιδρύτρια του πρακτορείου Storm.

Δεν έμοιαζε με τα supermodels της εποχής. Δεν είχε το ύψος, την επιβλητικότητα ή τη γυαλισμένη εικόνα των γυναικών που κυριαρχούσαν τότε στις πασαρέλες. Η Μος ήταν πιο μικροκαμωμένη, πιο εύθραυστη, πιο «αληθινή» στα μάτια μιας νέας γενιάς. Αυτό που στην αρχή έμοιαζε με μειονέκτημα έγινε τελικά το απόλυτο πλεονέκτημά της.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι φωτογραφίες της από την Κορίν Ντέι και η συνεργασία της με τον Calvin Klein τη μετέτρεψαν σε πρόσωπο μιας νέας αισθητικής. Η εποχή του υπερβολικού glamour έδινε τη θέση της σε κάτι πιο ωμό, πιο μίνιμαλ, πιο αστικό. Η Κέιτ Μος έγινε το πρόσωπο του λεγόμενου «heroin chic», μιας αισθητικής που σημάδεψε τη μόδα αλλά προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις.

Η ίδια δεν υπήρξε ποτέ μια κλασική celebrity. Δεν έδινε πολλές συνεντεύξεις, δεν εξηγούσε τον εαυτό της και δεν έδειχνε να επιζητά την αποδοχή. Αυτή η σιωπή, σε έναν κόσμο που απαιτεί διαρκώς εξομολογήσεις, την έκανε ακόμη πιο συναρπαστική.

Το κορίτσι που έγινε μούσα

Η Κέιτ Μος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, από Chanel, Dior και Burberry μέχρι Versace και Dolce & Gabbana. Φωτογραφήθηκε από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους της εποχής της και βρέθηκε στα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών μόδας.

Όμως η επιρροή της δεν περιορίστηκε στις καμπάνιες. Η Μος έγινε μούσα επειδή το προσωπικό της στιλ έμοιαζε ανεπιτήδευτο. Τα skinny jeans, τα slip dresses, τα vintage παλτό, οι μπότες, τα ατημέλητα μαλλιά και το «σαν να μην προσπάθησα καθόλου» βλέμμα της επηρέασαν τη μόδα όσο λίγα catwalks.

Δεν πουλούσε μόνο ρούχα. Πουλούσε ατμόσφαιρα. Έναν τρόπο να υπάρχεις στον κόσμο χωρίς να δείχνεις ότι ζητάς άδεια.

Η σκοτεινή πλευρά της φήμης

Η ζωή της Μος υπήρξε επίσης αντικείμενο αδιάκοπης δημοσιότητας. Οι σχέσεις της, οι νύχτες της, οι παρέες της, οι χωρισμοί της και οι προσωπικές της κρίσεις έγιναν συχνά πρωτοσέλιδα.

Το 2005, όταν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που τη συνέδεαν με χρήση ναρκωτικών, η καριέρα της βρέθηκε σε κρίσιμο σημείο. Συμβόλαια ακυρώθηκαν, brands πήραν αποστάσεις και η δημόσια εικόνα της δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Ωστόσο, η Μος επέστρεψε. Και η επιστροφή της έδειξε κάτι ουσιαστικό για τη σχέση της μόδας μαζί της: η βιομηχανία δεν την έβλεπε απλώς ως μοντέλο, αλλά ως σύμβολο που δεν μπορούσε εύκολα να αντικατασταθεί.

Στην προσωπική της ζωή, απέκτησε την κόρη της, Λίλα, το 2002 με τον εκδότη Τζέφερσον Χακ. Αργότερα παντρεύτηκε τον μουσικό Τζέιμι Χινς, από τον οποίο χώρισε. Η Λίλα Μος ακολούθησε επίσης τον δρόμο της μόδας, δημιουργώντας αναπόφευκτα έναν διάλογο ανάμεσα στη γενιά της μητέρας της και τη νέα εποχή των μοντέλων.

Η Κέιτ Μος και ο Λούσιαν Φρόιντ

Η σχέση της Μος με τον Λούσιαν Φρόιντ είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη. Ο Φρόιντ δεν ήταν άνθρωπος της επιφάνειας. Τα πορτρέτα του ήταν σκληρά, αργά, σχεδόν ανελέητα. Δεν κολάκευαν. Παρατηρούσαν.

Για την Κέιτ Μος, που είχε μάθει να υπάρχει μέσα από εικόνες τελειότητας ή επιθυμίας, το να ποζάρει για τον Φρόιντ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Το σώμα της δεν γινόταν προϊόν, αλλά θέμα. Δεν υπήρχε styling, καμπάνια, εμπορικό αφήγημα. Υπήρχε μόνο η διάρκεια της συνεδρίας και το βλέμμα του ζωγράφου.

Το έργο που προέκυψε, το «Naked Portrait», πουλήθηκε αργότερα σε δημοπρασία για εκατομμύρια λίρες. Όμως η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή του. Βρίσκεται στο γεγονός ότι κατέγραψε μια Κέιτ Μος μακριά από τον θόρυβο της μόδας: έγκυο, ακίνητη, εκτεθειμένη, σχεδόν ήσυχη.

Η ταινία ως ερώτηση, όχι ως απάντηση

Το «Moss & Freud» δεν μπορεί να λύσει το αίνιγμα της Κέιτ Μος. Ίσως καμία ταινία να μην μπορεί. Η δύναμη της Μος βρίσκεται ακριβώς στο ότι δεν υπήρξε ποτέ πλήρως διαθέσιμη στο κοινό. Η εικόνα της ήταν παντού, αλλά η ίδια παρέμενε κάπου αλλού.

Η ταινία, όμως, θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα που έχει φωτογραφηθεί όσο λίγες στον κόσμο κάθεται απέναντι σε έναν ζωγράφο που δεν ενδιαφέρεται για τη διασημότητα, αλλά για την ουσία της παρουσίας;

Ίσως εκεί βρίσκεται και η πιο γοητευτική πλευρά της ιστορίας. Η Κέιτ Μος δεν έγινε μύθος επειδή μίλησε πολύ. Έγινε μύθος επειδή άφησε τις εικόνες να μιλούν για εκείνη — και επειδή, ακόμα και σήμερα, πίσω από κάθε εικόνα της μοιάζει να υπάρχει κάτι που δεν έχει ειπωθεί.