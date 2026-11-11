Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μοντέλο Kendall Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια για την 818 Tequila, την οποία ίδρυσε το 2021.

Το διαφημιστικό σποτ χρησιμοποιεί την εικόνα της Jenner για να αναδείξει την απουσία τεχνητών πρόσθετων από το προϊόν.

Η τεκίλα παρασκευάζεται αποκλειστικά από μπλε αγαύη, νερό και μαγιά, χωρίς τη χρήση γλυκαντικών, χρωστικών ή άλλων τεχνητών συστατικών.

Παράλληλα με την επαγγελματική καμπάνια, η Kendall Jenner δημοσίευσε στιγμιότυπα από τον πρόσφατο εορτασμό των τριακοστών πρώτων γενεθλίων της.

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Η Kendall Jenner ξέρει πολύ καλά πώς να τραβάει τα βλέμματα. Μπορεί ναι μεν η καριέρα της να αναδυθήκε φορώντας ρούχα, όμως το περιζήτο supermodel αποφάσισε αυτήν την φορά να ανατρέψει τα δεδομένα- αφαιρώντας τα πάντα στη νέα διαφημιστική καμπάνια για την δική τεκίλα.

Η ίδια αποκαλύπτει το σώμα της μέσω ένος παιχινιδιάρικου βίντεο, με ένα και μόνο σκοπό να αναδείξει τα τα αγνά συστατικά της τεκίλας της την 818 Tequila.

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Με τίτλο «Nothing Extra» («Τίποτα περιττό»), η καμπάνια περιλαμβάνει ένα βίντεο στο οποίο η Jenner εμφανίζεται σαν να μη φοράει τίποτα, μέσα σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Ποζάρει στο τοπίο, περπατά ανάμεσα σε ψηλά χόρτα κρατώντας φυτά που καλύπτουν διακριτικά το σώμα της και μαζεύει βλάστηση, περιπλανώμενη σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τον Κήπο της Εδέμ.

«Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται περιττό στολισμό. Είναι καλύτερα όταν απογυμνώνονται από τα περιττά και βρίσκονται πιο κοντά στη φυσική τους κατάσταση», ακούγεται να λέει ο αφηγητής στο διαφημιστικό σποτ.

«Η 818 Tequila είναι ακριβώς έτσι. Χωρίς πρόσθετα αρώματα. Χωρίς πρόσθετα γλυκαντικά. Χωρίς τεχνητά συστατικά. Είναι σχεδόν γυμνή, πράγμα που σημαίνει ότι η Kendall Jenner είναι…»

«Καθόλου γυμνή», απαντά ειρωνικά το μοντέλο, εμφανιζόμενη ξαφνικά ξανά στην οθόνη, αυτή τη φορά πλήρως ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα και κρατώντας ένα ποτήρι από την τεκίλα 818, την οποία ίδρυσε το 2021.

Το διαφημιστικό, σε σκηνοθεσία του Max Bartick, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Nice + Frank και την παραγωγή ανέλαβε το branded content studio της OBB. Παίζει έξυπνα με τις προσδοκίες του κοινού, μέσα από μια σειρά παραπλανητικών σκηνών, αποκαλύπτοντας τελικά ότι αυτό που είναι σχεδόν «γυμνό» είναι η ίδια η 818 Tequila, καθώς δεν περιέχει περιττά πρόσθετα στη σύνθεσή της.

Η διαφημιστική καμπάνια παρουσιάζει λεπτομερώς τη σύνθεση της 818 Tequila, η οποία παρασκευάζεται αποκλειστικά από τρία συστατικά: 100% μπλε αγαύη (Agave Azul), νερό και μαγιά. Το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετα γλυκαντικά, αρωματικές ουσίες, χρωστικές ή τεχνητά συστατικά που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα ή τη δομή του.

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«Έχουμε αφιερώσει χρόνια στην ανάπτυξη μιας τεκίλας και μιας εταιρικής ταυτότητας για τις οποίες είμαστε πραγματικά περήφανοι», δήλωσε η Jenner στο σχετικό δελτίο Τύπου.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι απρόσμενο, που θα έκανε τον κόσμο να κοιτάξει δύο φορές», συνέχισε. «Παίζουμε με τις προσδοκίες και διασκεδάζουμε λίγο με την ιδέα του να τα αποκαλύπτεις όλα, αλλά τελικά στρέφουμε την προσοχή εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στην ίδια την τεκίλα».

Η κυκλοφορία της διαφημιστικής καμπάνιας έρχεται λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των 31ων γενεθλίων της Jenner, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Έτσι η ιδρύτρια μέσα από προσωπική της ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από τον εορτασμό της σε εστιατόριο.

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Η Jenner επιλέγει για πρώτη φωτογραφία την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της με θέμα τα άλογα, καθώς είναι μεγάλη λάτρης της ιππασίας. Η τούρτα, διακοσμημένη με κίτρινο γλάσο, είχε στο κέντρο της ένα λευκό άλογο και ήταν στολισμένη με 31 μακριά αναμμένα κεριά. Φαίνεται τοποθετημένη πάνω σε ένα τραπέζι κατά τη διάρκεια της γιορτής.

«31… ακόμα νέα», έγραψε στη λεζάντα η πρωταγωνίστρια της σειράς The Kardashians.

Σε μια άλλη φωτογραφία, η Jenner κάθεται σε ένα τραπέζι και κοιτάζει έναν κατάλογο φαγητού. Φοράει τη μακριά ρόμπα Demi Couture από ανακυκλωμένη γούνα και μετάξι, σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα, του οίκου Conner Ives, η οποία κοστίζει το εντυπωσιακό ποσό των 10.618 δολαρίων. Τη συνδυάζει με το ασορτί μεταξωτό κεντημένο κορσέ του ίδιου brand, αξίας 1.669 δολαρίων, από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026.

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Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης φωτογραφίες από ένα τραπέζι γεμάτο ανθοδέσμες που προσφέρθηκαν στην Jenner για τα γενέθλιά της, καθώς και ένα στιγμιότυπο της ίδιας πάνω σε άλογο, φορώντας τον εξοπλισμό ιππασίας της, σε μια παραλία.

Πηγή: People

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