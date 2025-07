Η Κομισιόν ανακοίνωσε τον ορισμό του Αυστριακού πρώην Επιτρόπου Γιόχανες Χαν ως Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής εμπλοκής στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Στο νέο του ρόλο, ο κ. Χαν θα αναφέρεται απευθείας στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και θα συνεργάζεται στενά με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στηρίζοντας την προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Γιόχανες Χαν θα έχει την ευθύνη να συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εντός και εκτός Κύπρου, με σκοπό τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση των συνθηκών για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η επιλογή του Χαν, ενός έμπειρου Ευρωπαίου πολιτικού με μακρά θητεία ως Ευρωπαίος Επίτροπος σε κρίσιμους τομείς όπως η περιφερειακή πολιτική και ο προϋπολογισμός, θεωρείται σημαντικό βήμα που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Thank you President @vonderleyen for your leadership. The appointment of Johannes Hahn as your Special Envoy to support UN led efforts to reunify Cyprus, in line with UNSCRs and EU law, is tangible proof that the EU stands firmly and resolutely with Cyprus and its people, 🇪🇺🇨🇾 pic.twitter.com/vcgRv8U43z