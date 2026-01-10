Με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να συνεχίζονται και τις ιρανικές αρχές να απευθύνουν επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, οι νεκροί και οι τραυματίες από τις διαδηλώσεις ανά τη χώρα φαίνονται να αυξάνονται σημαντικά: Γιατρός και νοσηλευτής σε δύο νοσοκομεία είπαν στο BBC πως οι εγκαταστάσεις έχουν γεμίσει τραυματίες, ενώ γιατρός στην Τεχεράνη είπε στο Time ότι έξι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 νεκρούς, οι περισσότεροι από πυρά.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν είχε «μεγάλο πρόβλημα» και προειδοποίησε πως «καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, επειδή θα αρχίσουμε να πυροβολούμε και εμείς». Εάν επιβεβαιωθεί πως οι νεκροί αυξάνονται, αυτό θα σημαίνει ότι το καθεστώς, το οποίο έχει μπλοκάρει το Ίντερνετ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έχει αρχίσει τη γενικευμένη βίαιη καταστολή- και αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως ευθεία πρόκληση από τον Τραμπ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας να μην αρχίσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Advertisement

Advertisement

Ο ιρανικός στρατός είπε το Σάββατο ότι θα προστάτευε «στρατηγικές υποδομές και δημόσια περιουσία» και κάλεσε τους Ιρανούς να αποτρέψουν τις «συνωμοσίες του εχθρού», καθώς το θεοκρατικό καθεστώς είναι αντιμέτωπο με τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και χρόνια. Η ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ήρθε αφού ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ξανά την Παρασκευή και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το Σάββατο πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον «γενναίο λαό του Ιράν».

Οι ταραχές συνεχίστηκαν και τη νύχτα. Κρατικά ΜΜΕ είπαν ότι δημοτικό κτίριο κάηκε στο Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, αποδίδοντας τη φωτιά σε «ταραξίες». Η κρατική τηλεόραση έδειξε βίντεο από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που, όπως είπε, σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στο Σιράζ, το Κομ και το Χαμεντάν.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Στο μεταξύ το μπλακάουτ στο Ίντερνετ συνεχίζεται. Όπως μετέδωσε το Reuters, μάρτυρας στο δυτικό Ιράν είπε ότι είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και είχαν ανοίξει πυρ στην περιοχή όπου βρισκόταν. Σημειώνεται πως οι Φρουροί της Επανάστασης δεν υπάγονται στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις: Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο σώμα επιφορτισμένο με την προστασία της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο έχει κινητοποιηθεί για την καταστολή διαδηλώσεων προηγούμενων ετών. Ωστόσο τόσο οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και οι Φρουροί της Επανάστασης υπάγονται στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Σε δήλωση που δόθηκε σε ημιεπίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούσαν το Ισραήλ και «εχθρικές τρομοκρατικές οργανώσεις» πως προσπαθούν να «υπονομεύσουν τη δημόσια ασφάλεια της χώρας».

Advertisement

One of Iran’s biggest mosques burned during uprising.



Don’t panic. This isn’t chaos.

It’s 47 years of rage.

For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime. pic.twitter.com/oHtMpPjHQA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

«Ο στρατός, υπό την ηγεσία του ανώτατου διοικητή, μαζί με άλλες ένοπλες δυνάμεις, επιπρόσθετα στην παρακολούθηση των εχθρικών κινήσεων στην περιοχή, θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα και θα ασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές της χώρας και τη δημόσια περιουσία» ανακοινώθηκε.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Χ, ο γιος του ανατραπέντος σάχη, Ρεζά Παχλαβί (εδρεύει στις ΗΠΑ), δήλωσε πως «στόχος μας δεν είναι πλέον μό νο να βγούμε στους δρόμους, στόχος είανι να ετοιμαστούμε να καταλάβουμε τα κέντρα πόλεων και να τα κρατήσουμε». Επίσης κάλεσε «εργάτες και εργαζόμενους σε τομείς- κλειδιά της οικονομίας, ειδικά στις εμταφορές, και στο πετρέλαιο, το αέριο και την ενέργεια», να αρχίσουν απεργία σε εθνικό επίπεδο. Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν σκοπεύει να συναντήσει τον Παχλαβί, κάτι που ερμηνεύεται ως στάση αναμονής από τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να δει πώς εξελίσσεται η κρίση πριν στηρίξει κάποιον ως ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC, Time, Reuters