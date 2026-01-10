Νέα προειδοποίηση προς την ιρανική ηγεσία απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την Παρασκευή: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς» ήταν το μήνυμα του Τραμπ καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στη χώρα.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν» δήλωσε μέσω Χ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο μετά το «μπλακάουτ» στο Ίντερνετ της χώρας από τις ιρανικές αρχές.

Advertisement

Advertisement

Al-Rasool Mosque in Tehran burns as the people hit the streets in their millions against the Islamic regime.

pic.twitter.com/TYziB6nHP2 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 9, 2026

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει δεκάδες θανάτους διαδηλωτών μέσα σε σχεδόν δύο εβδομάδες και, με την ιρανική κρατική τηλεόραση να δείχνει συγκρούσεις και πυρκαγιές, το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε πως αστυνομικοί είχαν σκοτωθεί τη νύχτα.

Ο Τραμπ έχει πει ότι δεν σκοπεύει να συναντήσει τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του ανατραπέντος από την Ισλαμική Επανάσταση σάχη του Ιράν- κάτι που εκλαμβάνεται ως ένδειξη πως περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κρίση πριν υποστηρίξει κάποιον ως ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε πως δεν θα κάνει πίσω, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι ενεργούν εκ μέρους οργανώσεων της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό και τις ΗΠΑ, ενώ ένας εισαγγελέας απείλησε με θανατικές ποινές. Το ιρανικό υπουργείο Πληροφόρησης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών είπε ότι η απόφαση για κλείσιμο του Ίντερνετ ελήφθη από τις «ικανές αρχές ασφαλείας υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα».

Η ιρανική οργάνωση δικαιωμάτων HRANA είπε την Παρασκευή πως είχε καταγράψει τουλάχιστον 62 θανάτους, μεταξύ των οποίων 14 νεκρά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 48 διαδηλωτές. Ένας γιατρός στην Τεχεράνη είπε στο TIME πως έξι νοσοκομεία στα πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, οι πιο πολλοί από κανονικά πυρά.

Advertisement

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Advertisement

What a photo. Don’t turn your eyes from Iran. pic.twitter.com/YyybLkuddX — David Patrikarakos (@dpatrikarakos) January 9, 2026

Burning headscarves in Tehran tonight.



Iranians are also setting fire to possessions of the regime forces, including cars, mosques, and their homes.



They are sending Khamenei a message.



But they are also trying to send the world a message.



Please help spread it. pic.twitter.com/pTIrAMzVFu — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) January 10, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, TIME, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Advertisement