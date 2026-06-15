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Οι παπαγάλοι είναι γνωστοί για τη δυνατότητά τους να μιμούνται την ανθρώπινη ομιλία, μα νέα έρευνα δείχνει πως ίσως να είναι ικανοί για περισσότερα – όπως το να χρησιμοποιούν ονόματα όπως το κάνουν και οι άνθρωποι.

Η Λόριν Μπένεντικτ, καθηγήτρια Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βορείου Κολοράντο, εστίασε την έρευνά της σε παπαγάλους που ζουν μαζί με ανθρώπους,με αποτέλεσμα να ακούνε και να επαναλαμβάνουν τακτικά λέξεις, περιλαμβανομένων ονομάτων.

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Συνεργαζόμενη με την Κριστίν Νταλίν του Πανεπιστημίου του Πίτσμπεργκ στο Τζόνσταουν και ερευνητές από την Αυστρία, η Μπένεντικτ εξέτασε ηχογραφήσεις από πάνω από 880 παπαγάλους. Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις πουλιών που χρησιμοποιούσαν ονόματα με τρόπους που παρέπεμπαν στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταυτοποιούν συγκεκριμένα άτομα. Επίσης, παρατηρήθηκαν κάποια μοτίβα ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι παπαγάλοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα ονόματα.

Η σχετική έρευνα και τα ευρήματά της δημοσιεύτηκαν στο PLOS ONE.

Τα ονόματα και η σημασία τους

Ο ρόλος των ονομάτων στις κοινωνικές σχέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικός: Πολλά ζώα παράγουν ήχους που μπορεί να έχουν αντίστοιχο σκοπό, δηλαδή την αναγνώριση συγκεκριμένων ατόμων.

Αυτού του τύπου ηχητικών σημάτων από ζώα αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο ερευνών, ωστόσο η Ντάλιν προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να γίνεται ευθεία σύγκριση με τα ανθρώπινα συστήματα ονομάτων: «Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πως είναι ανάλογα με τα ανθρώπινα ονόματα τόσο επειδή τα σήματα των ζώων είναι συχνά τόσο διαφορετικά και επειδή δεν κατανοούμε την πλήρη πρόθεση πίσω από τα σήματα».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το πρόγραμμα ManyParrots – ένα δίκτυο που μελετά τις δυνατότητες εκμάθησης, σκέψης και συμπεριφοράς των παπαγάλων μέσω ερευνών και ηχογραφήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύθηκαν δεδομένα από 889 παπαγάλους. Επίσης, πολλοί από τους συμμετέχοντες παρείχαν επιπλέον λεπτομέρειες που βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης ονομάτων από τα πουλιά.

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες έδωσαν παραδείγματα χρήσης ονομάτων από τους παπαγάλους. Μεταξύ των 413 ηχογραφήσεων που περιελάμβαναν χρήση ονομάτων, σε 88 περιπτώσεις οι παπαγάλοι φαίνονταν να χρησιμοποιούν ονόματα για συγκεκριμένα άτομα ή ζώα. Οι ερευνητές επίσης βρήκαν στοιχεία πως κάποιοι παπαγάλοι δεν έγιναν απλώς ονόματα σε ευρείες ομάδες, μα τα συσχέτιζαν με άτομα.

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Οι ηχογραφήσεις έδειξαν πως οι παπαγάλοι δεν χρησιμοποιούν πάντα ονόματα όπως το κάνουν οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποια πουλιά έλεγαν επανειλημμένα τα ονόματά τους για να προσελκύσουν προσοχή, κάτι που δείχνει πως οι παπαγάλοι μπορεί να προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούν ονόματα για διαφορετικούς κοινωνικούς σκοπούς ανάλογα με την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Ντάλιν, τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι παπαγάλοι έχουν και τις διανοητικές δυνατότητες και τις φωνητικές για να χρησιμοποιούν ονόματα με διάφορους τρόπους. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να παραλαμβάνουν την απευθείας επικοινωνία με άτομα, ή και την αναφορά σε άτομα που δεν είναι παρόντα.

Με πληροφορίες από Science Daily

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