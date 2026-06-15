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«Μπόρις Επστέιν (Boris Epshteyn): Ο “ψυχίατρος” και σύμβουλος του Τραμπ» τιτλοφορείται εκτενές αφιέρωμα του Axios στον στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Boris Epshteyn: Trump's "psychiatrist" and counsel https://t.co/7uP31wAfKa Advertisement Advertisement June 15, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Επστέιν, προσωπικός σύμβουλος (senior personal counsel) του Ντόναλντ Τραμπ, μιλά με «το αφεντικό» τόσο συχνά που ο Τραμπ κάποιες φορές βάζει ανοιχτή ακρόαση χωρίς να το λέει σε άλλους στην αίθουσα. Θεωρείται ως ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ουάσινγκτον, αν μη τι άλλο επειδή και ο Τραμπ τον ακούει. «Είναι σαν ψυχίατρός μου» έχει σχολιάσει χιουμοριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στο πόσο συχνά μιλά με τον Επστέιν. Βεβαίως, υπάρχουν και επικριτές: «Είναι 100% άνθρωπος του “hype” και του πλήθους επιδοκιμασίας για τον πρόεδρο» είπε ένας σύμβουλος, προσθέτοντας «κάποιες φορές κάπως υπερβολικά».

Αν και ο Επστέιν δεν συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, εθεάθη κοντά στον πρόεδρο Τραμπ στους τελικούς του ΝΒΑ, ενώ επίσης την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε από τους New York Times και τη Wall Street Journal ο ρόλος του στο «anti-weaponization fund».

Πρόκειται για τον κορυφαίο προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ και έχει ασχοληθεί με διάφορες υποθέσεις όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βρεθεί απέναντι σε διάφορα ΜΜΕ ή/ και μεγάλες εταιρείες. Ακόμη, συγκρότησε την ομάδα νομικών που διαχειρίστηκε την προεκλογική περίοδο του 2024. Γενικά μιλώντας, ο Επστέιν ακολούθησε τη ριψοκίνδυνη γραμμή Τραμπ, δίνοντας μάχες σε όλα τα μέτωπα και ασκώντας πίεση παντού. «Ο Μπόρις τα κατάφερε στη φωτιά της μάχης, όπου ο Τραμπ είτε θα έμπαινε φυλακή είτε θα γινόταν πρόεδρος» είπε σχετικά ο Στιβ Μπάνον, άλλοτε συνεργάτης του Τραμπ. «Είναι ο fixer του προέδρου» είπε χαρακτηριστικά σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Πέραν αυτών, έχει αναλάβει πρόεδρος της Trump Media, έχει επιρροή στο υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω της σχέσης του με τον Τοντ Μπλανς, και μπαίνει στο Οβάλ Γραφείο μια φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου – επίσης μιλά συχνά στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο.