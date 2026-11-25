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Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Miami Vice», ο ηθοποιός εισήχθη σε πρόγραμμα αποκατάστασης για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εξάρτησής του.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να παραμείνει νηφάλιος έπαιξε ο γιος του, Τζέιμς, ο οποίος διαγνώστηκε με το σύνδρομο Angelman.

Ο Φάρελ αναγνώρισε την ανάγκη του παιδιού του για έναν πατέρα που θα μπορούσε να το φροντίζει ουσιαστικά, μετατρέποντας την πατρότητα σε κίνητρο ζωής.

Τέλος, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση με τους δύο γιους του τον βοήθησε να ωριμάσει και να εξελιχθεί ως άνθρωπος.

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Για τα δύσκολα χρόνια του εθισμού του στο αλκοόλ και τις ουσίες, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η πατρότητα, μίλησε ο Κόλιν Φάρελ, προχωρώντας σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στο νέο ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch».

Ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 13 ή 14 ετών. Όπως εξήγησε, το ποτό τον βοηθούσε να αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να επικοινωνεί πιο εύκολα με τους ανθρώπους γύρω του. Ωστόσο, η κατανάλωση αλκοόλ εξελίχθηκε σταδιακά σε κατάχρηση, ενώ στη συνέχεια έκανε χρήση και άλλων ουσιών.

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Colin Farrell gets emotional reflecting on his sobriety and how becoming a father to his son James changed his life in his new HBO documentary https://t.co/Up21xkL6Cr — JustJared.com (@JustJared) November 25, 2026

«Ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί. Ένιωθα τα πράγματα πολύ έντονα και δεν είχα πού να απευθυνθώ για να καταλάβω τι σήμαιναν αυτά τα συναισθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναλογιζόμενος την περίοδο εκείνη.

Ο ηθοποιός περιέγραψε και τη στιγμή που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Miami Vice». «Μπήκα σε ένα αεροπλάνο και ξύπνησα τρεις ημέρες αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης», θυμήθηκε, αναφερόμενος στην εισαγωγή του σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Colin Farrell, speaking as a dad, on the expectations society places on people living with disabilities, and the story behind "The Slightest Touch," premiering November 26 on HBO Max in the UK and Ireland. via Four Nine pic.twitter.com/ZcXk5559WW — Talent Agency Guide (@agency_guide) November 25, 2026

Ο γιος του Κόλιν Φάρελ και η απόφαση να αλλάξει ζωή

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να απεξαρτηθεί έπαιξε ο μεγαλύτερος γιος του, Τζέιμς, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενάβ. Ο Τζέιμς έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει το νευρικό σύστημα.

Ο Φάρελ αποκάλυψε ότι κατάφερε να παραμείνει νηφάλιος όταν ο γιος του ήταν δυόμισι ετών, εξηγώντας πως εκείνος αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρό του.

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«Έγινα νηφάλιος όταν ο Τζέιμς ήταν δυόμισι ετών. Έτσι, τον έκανα την ανώτερη δύναμή μου», είπε συγκινημένος.

Earlier this year Colin Farrell started a foundation to help children and young adults with disabilities prepare for greater independence through advocacy, education and innovative programs. (Colin Farrell Foundation) ❤️



His son James has a rare debilitating disorder called… pic.twitter.com/xe073yDyRz — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) December 11, 2024

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του συνειδητοποίησε ότι ο γιος του δεν χρειαζόταν απλώς έναν φίλο, αλλά έναν πατέρα που θα μπορούσε να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα του και να τον φροντίζει.

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«Χρειαζόταν έναν μπαμπά και ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι χρειάζονται τα άλλα παιδιά, επειδή γνώριζα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φροντίσει τον εαυτό του», ανέφερε.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε, πάντως, ότι στηρίχθηκε στον γιο του για να βρει τη δύναμη να συνεχίσει, παρότι εκείνος δεν είχε επιλέξει να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. «Στηρίχθηκα εγωιστικά πάνω του, κάνοντάς τον τον μικρό μου φύλακα», είπε.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι και οι δύο γιοι του, ο Τζέιμς και ο 17χρονος Χένρι, τον βοήθησαν να ωριμάσει και να γίνει καλύτερος άνθρωπος μέσα από την εμπειρία της πατρότητας.

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Με πληροφορίες από: people.com

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