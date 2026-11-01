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Μέσω της παραγωγής, ο ηθοποιός αναδεικνύει την ανάγκη για κοινωνική ένταξη και αξιοπρεπή υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Παράλληλα, ο Φάρελ ίδρυσε το 2024 έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη στήριξη ενηλίκων με νοητικές αναπηρίες, τονίζοντας τα κενά που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μετά την ενηλικίωση των παιδιών τους.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και η ακτιβίστρια Έμα Φόγκαρτι, με την οποία ο ηθοποιός συμμετείχε στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπάνια πάθηση της πομφολυγώδους επιδερμόλυσης.

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Μπορεί να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με δεκάδες κινηματογραφικές επιτυχίες, σημαντικά βραβεία και μία καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, όμως για τον Κόλιν Φάρελ ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του βρίσκεται μακριά από τις κινηματογραφικές κάμερες. Είναι ο ρόλος του πατέρα.

Ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός συγκινεί με τη σπάνια δημόσια εμφάνιση του 23χρονου γιου του, Τζέιμς, ο οποίος ζει με το σύνδρομο Angelman, μία σπάνια νευρογενετική διαταραχή.

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Ο Τζέιμς εμφανίζεται στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch», στο οποίο ο διάσημος πατέρας του ανοίγει ένα παράθυρο στην προσωπική του ζωή, αλλά και στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία.

Η σπάνια εμφάνιση του Τζέιμς και το νέο ντοκιμαντέρ

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, ο Κόλιν Φάρελ εμφανίζεται αγκαλιά με τον γιο του, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενάβ.

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί επίσης τον ηθοποιό και την επί χρόνια φίλη του Έμα Φόγκαρτι, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κατά την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου.

Ο Φάρελ είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωση του γιου του ήδη από το 2007. Από τότε προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων που αντιμετωπίζουν σοβαρές αναπτυξιακές δυσκολίες.

Το 2024 ίδρυσε το Colin Farrell Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει ενήλικες με νοητικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται και παύουν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Το μήνυμά του είναι απλό: ο γιος του και όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία δικαιούνται σεβασμό, φροντίδα και πραγματική συμμετοχή στην κοινωνία.

ΒΙΝΤΕΟ

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Τι είναι το σύνδρομο Angelman και πώς προκαλείται

Το σύνδρομο Angelman είναι μία σπάνια γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Πήρε το όνομά του από τον Βρετανό παιδίατρο Χάρι Άντζελμαν, ο οποίος το περιέγραψε το 1965.

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Υπολογίζεται ότι εμφανίζεται περίπου σε ένα ανά 12.000 έως 20.000 άτομα, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν.

Η διαταραχή σχετίζεται με τη δυσλειτουργία του γονιδίου UBE3A, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 15. Στον εγκέφαλο είναι ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία του μητρικής προέλευσης αντιγράφου του γονιδίου.

Το σύνδρομο μπορεί να προκύψει από διαγραφή γενετικού υλικού, παθολογική μεταβολή του γονιδίου ή άλλους γενετικούς μηχανισμούς που εμποδίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του.

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Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται σποραδικά, χωρίς προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό. Δεν προκαλείται από κάποια συμπεριφορά των γονέων κατά την εγκυμοσύνη.

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Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητα

Τα πρώτα σημάδια γίνονται συνήθως αντιληπτά κατά τη βρεφική ηλικία, όταν το παιδί καθυστερεί να αποκτήσει αναπτυξιακές δεξιότητες.

Τα συχνότερα χαρακτηριστικά είναι η σημαντική αναπτυξιακή καθυστέρηση, η σοβαρή δυσκολία στην ομιλία, οι διαταραχές ισορροπίας και βάδισης, οι επιληπτικές κρίσεις και τα προβλήματα ύπνου.

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Πολλά παιδιά εμφανίζουν συχνό γέλιο, έντονη κινητικότητα και ιδιαίτερα κοινωνική συμπεριφορά. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν σημαίνουν ότι δεν βιώνουν πόνο, δυσφορία ή συναισθηματικές δυσκολίες.

Ορισμένοι άνθρωποι με Angelman δεν αναπτύσσουν λειτουργικό προφορικό λόγο, μπορούν όμως να επικοινωνούν με χειρονομίες, εικόνες και ειδικά τεχνολογικά βοηθήματα.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πολλοί χρειάζονται καθημερινή υποστήριξη και στην ενήλικη ζωή.

Το προσδόκιμο ζωής μπορεί να είναι κοντά στο φυσιολογικό, παρότι οι επιπλοκές απαιτούν συστηματική ιατρική παρακολούθηση.

Υπάρχει θεραπεία για το σύνδρομο Angelman;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθιερωμένη θεραπεία που να εξαλείφει τη γενετική αιτία του συνδρόμου.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές δυνατότητες υποστηρικτικής αντιμετώπισης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Η θεραπευτική φροντίδα περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία για την κινητικότητα και την ισορροπία, εργοθεραπεία για τις καθημερινές δεξιότητες, λογοθεραπεία και εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας.

Όταν εμφανίζονται επιληπτικές κρίσεις, χρησιμοποιούνται κατάλληλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Παράλληλα αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ύπνου, τα γαστρεντερικά προβλήματα και άλλες επιπλοκές.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις.

Η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται επίσης σε νέες θεραπείες που επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του UBE3A στον εγκέφαλο. Μελετώνται, μεταξύ άλλων, θεραπείες με αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια και γονιδιακές προσεγγίσεις.

Πρόκειται για ερευνητικές κατευθύνσεις που δημιουργούν ελπίδες, αλλά δεν αποτελούν ακόμη οριστική θεραπεία με αποδεδειγμένη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα.

Ποιος είναι ο Κόλιν Φάρελ – Από το Δουβλίνο στα Όσκαρ

Ο Κόλιν Φάρελ γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1976 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη αθλητική παράδοση, καθώς ο πατέρας του, Ίμον Φάρελ, υπήρξε ποδοσφαιριστής.

Ακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη σχολή Gaiety School of Acting και ξεκίνησε την καριέρα του από την τηλεόραση.

Η μεγάλη κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε το 2000 με την ταινία «Tigerland» του Τζόελ Σουμάχερ.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε σε σημαντικές παραγωγές.

Ανάμεσα στις γνωστότερες ταινίες του είναι οι:

Minority Report (2002), του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Phone Booth (2002).

Alexander (2004), του Όλιβερ Στόουν, όπου υποδύθηκε τον Μέγα Αλέξανδρο.

In Bruges (2008), που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα.

The Lobster (2015), του Γιώργου Λάνθιμου.

The Killing of a Sacred Deer (2017), επίσης του Γιώργου Λάνθιμου.

The Banshees of Inisherin (2022), για την οποία προτάθηκε για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε και με την ερμηνεία του ως Penguin στην ταινία «The Batman» και στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, κερδίζοντας ακόμη μία Χρυσή Σφαίρα.

Ο Φάρελ έχει αποκτήσει δύο γιους από διαφορετικές σχέσεις, τον Τζέιμς και τον Χένρι.

Η άλλη σπάνια ασθένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ

Υπάρχει μία ακόμη σημαντική διάσταση στην ιστορία του νέου ντοκιμαντέρ.

Η Έμα Φόγκαρτι, με την οποία ο Κόλιν Φάρελ συμμετείχε στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου, ζει με πομφολυγώδη επιδερμόλυση (Epidermolysis Bullosa).

Πρόκειται για διαφορετική σπάνια γενετική πάθηση, που προκαλεί εξαιρετική ευθραυστότητα του δέρματος, με αποτέλεσμα ακόμη και η ελάχιστη τριβή να δημιουργεί πληγές και φουσκάλες.

Στον Μαραθώνιο του 2024, ο ηθοποιός έσπρωξε το αναπηρικό αμαξίδιο της φίλης του στα τελευταία τέσσερα χιλιόμετρα της διαδρομής, τιμώντας τα 40ά γενέθλιά της.

Το «The Slightest Touch» έχει ανακοινωθεί ότι θα προβληθεί στο HBO Max στις 26 Νοεμβρίου 2026.

Το μήνυμα ενός πατέρα πέρα από τη λάμψη του Χόλιγουντ

Η ιστορία του Κόλιν Φάρελ και του Τζέιμς δεν είναι απλώς μία ακόμη προσωπική εξομολόγηση διάσημου ηθοποιού.

Αναδεικνύει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα: την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, όχι μόνο κατά την παιδική ηλικία, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Η ενηλικίωση δεν εξαφανίζει τις ανάγκες τους. Αντίθετα, πολλές φορές δημιουργεί νέες δυσκολίες για τις οικογένειες, ιδιαίτερα όταν περιορίζονται οι διαθέσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Φάρελ αξιοποιεί τη δημοσιότητά του για να αναδείξει ακριβώς αυτό το πρόβλημα.

Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη προσφορά του εκτός κινηματογράφου: να μετατρέψει τη δική του οικογενειακή εμπειρία σε δημόσια διεκδίκηση για μία κοινωνία που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο.

Πηγές: People, Australian Women’s Weekly (29/10/2026). Ιατρικές πληροφορίες: καθιερωμένη γενετική και κλινική γνώση για το σύνδρομο Angelman.