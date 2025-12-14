Ένα μυστηριώδες θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο, όταν τα λείψανα του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου που είχε εξαφανιστεί πριν από επτά χρόνια, βρέθηκαν στην καμινάδα ενός εγκαταλελειμμένου ξύλινου σπιτιού, σε απόσταση μόλις ενάμιση χιλιομέτρου από το σπίτι του. Οι λεπτομέρειες του θανάτου του παραμένουν ασαφείς και προκαλούν ερωτήματα.

Το 2015, κατά τη διάρκεια κατεδάφισης του ξύλινου σπιτιού, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο για πάνω από μια δεκαετία, οι εργάτες παρατήρησαν έντονη δυσοσμία. Αναζητώντας την πηγή, μετακίνησαν ένα έπιπλο μπροστά από το τζάκι και εντόπισαν διπλωμένα ρούχα που ανήκαν στον αγνοούμενο έφηβο. Μέσα στην καμινάδα βρέθηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανά του.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τα λείψανα μέσω οδοντιατρικών στοιχείων και του χαρακτηριστικού ότι του έλειπε η άκρη του δεξιού δείκτη. Η στάση του σώματος, σε εμβρυακή θέση, υποδήλωνε ότι ο Τζόσουα είχε εισέλθει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω, πιθανότατα προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειδωμένο σπίτι, αναφέρει η Daily Mail.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη τραυματισμού. Οι αρχές δεν εξέτασαν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραμένει άγνωστο για πόσο καιρό τα λείψανα βρισκόταν εκεί.

Η οικογένεια περιέγραψε τον Τζόσουα ως έξυπνο, ταλαντούχο μουσικό που τα πήγαινε καλά στο σχολείο. Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι δεν γνωρίζουν γιατί βρέθηκε στην καμινάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ζάκαρι, είχε αυτοκτονήσει δύο χρόνια πριν την εξαφάνιση του Τζόσουα, γεγονός που τον είχε επηρεάσει βαθιά.

Ο πατέρας τους, Μάικ Μάνταξ, ο οποίος έχει και δύο κόρες, δήλωσε χαρακτηριστικά στη Daily Mail: «Κηδέψαμε τον μεγαλύτερο αδελφό πριν δύο χρόνια, κάτι που κόστισε πολύ στον Τζόσουα. Ήταν συντετριμμένος από τον θάνατο του αδελφού του. Το σοκ ήταν μεγάλο για όλη την οικογένεια, αλλά ο Τζόσουα το βίωσε ιδιαίτερα έντονα».

Η υπόθεση παραμένει ένα σκοτεινό μυστήριο για την κοινότητα, καθώς οι λόγοι που ο Τζόσουα βρέθηκε στην καμινάδα και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.