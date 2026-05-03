Ο Τζίμι Κίμελ απάντησε εκ νέου στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο μέσα από τη σατιρική του εκπομπή, συνεχίζοντας τη δημόσια κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά από σχόλιό του για τη Μελάνια Τραμπ. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να ασκεί πίεση στο ABC, το τηλεοπτικό δίκτυο που προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live!», μέσω της διαδικασίας ανανέωσης των τηλεοπτικών αδειών του.

Στο επεισόδιο της Τρίτης, ο παρουσιαστής αξιοποίησε με χιουμοριστικό τρόπο μια στιγμή από την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, σχολιάζοντας ατάκα του Τραμπ προς τη Μελάνια σχετικά με τη διάρκεια του γάμου τους.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον πολυετή γάμο των γονιών του, είπε χαριτολογώντας στη σύζυγό του ότι δύσκολα θα φτάσουν το ίδιο ρεκόρ. Ο Κίμελ σχολίασε σκωπτικά τη δήλωση, υπονοώντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ έκανε χιούμορ για την ηλικία και τη θνητότητά του.

Trump to Melania: They were married for 63 years and uh… excuse me, if you don't mind. That's a record we won't be able to match. I'm sorry, just not going to work out that way pic.twitter.com/K69E0DcY78 April 28, 2026

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τόνισε την αντίφαση, λέγοντας πως ο Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνσή του για ένα αστείο σχετικά με την ηλικία του, ενώ ο ίδιος έκανε αντίστοιχο σχόλιο μόλις μία ημέρα αργότερα.

Μέχρι στιγμής, η Disney έχει κρατήσει υποστηρικτική στάση απέναντι στον Κίμελ, παρά τις πιέσεις από τον Λευκό Οίκο και στενούς συνεργάτες του Τραμπ. Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) κάλεσε τη Disney να επισπεύσει τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών των σταθμών της, κίνηση που αρκετοί ερμηνεύουν ως μέσο πίεσης.

Η FCC υποστηρίζει πως η ενέργεια αυτή σχετίζεται με έλεγχο γύρω από τις πολιτικές διαφορετικότητας της Disney και όχι με την υπόθεση Κίμελ. Από την πλευρά της, η εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο και προτίθεται να υπερασπιστεί τη θέση της νομικά, επικαλούμενη την προστασία της Πρώτης Τροπολογίας.

Νομικοί αναλυτές θεωρούν ότι η Disney διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα σε πιθανή δικαστική αντιπαράθεση, αν και μια τέτοια διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Κίμελ χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», διευκρινίζοντας αργότερα ότι επρόκειτο για σατιρικό σχόλιο σχετικό με τη διαφορά ηλικίας του προεδρικού ζεύγους. Το περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, αυξάνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του κοινού για τις εκπομπές του παρουσιαστή.