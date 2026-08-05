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Η εισαγγελία άσκησε δίωξη για προσβολή της δημόσιας αιδούς και διάδοση άσεμνου περιεχομένου, βασιζόμενη σε σχετικό άρθρο του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Οι δικαστικές Αρχές άφησαν την καλλιτέχνιδα ελεύθερη, επιβάλλοντας ωστόσο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διαγραφή του επίμαχου βίντεο από το διαδίκτυο, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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Μια δημόσια εξομολόγηση για το ασυνήθιστο κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της ήταν αρκετή για να οδηγήσει την Τουρκάλα φωτογράφο και ηθοποιό Μπενού Γκερεντέ στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η 54χρονη καλλιτέχνις συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για «άσεμνο περιεχόμενο», επειδή αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή ότι το αντικείμενο που φορούσε ως μενταγιόν ήταν στην πραγματικότητα ερωτικό βοήθημα.

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Η Γκερεντέ αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη υπό δικαστικό έλεγχο, με τις τουρκικές Αρχές να της επιβάλλουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο»

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Μπενού Γκερεντέ εμφανίστηκε ως καλεσμένη σε εκπομπή στο YouTube. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η προσοχή στράφηκε στο κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο μενταγιόν, αλλά για ένα φορητό ερωτικό βοήθημα. Όπως είπε, της αρέσει να το έχει «πάντα πρόχειρο» και υποστήριξε ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί ακόμη και σε καθημερινές περιστάσεις.

Οι δηλώσεις της διαδόθηκαν γρήγορα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και συζήτηση για τα όρια μεταξύ της προσωπικής ελευθερίας, της δημόσιας έκφρασης και της λεγόμενης προστασίας της δημόσιας αιδούς.

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP Advertisement August 2, 2026

Αυτεπάγγελτη έρευνα από την εισαγγελία

Μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ στην Κωνσταντινούπολη άνοιξε αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Γκερεντέ.

Η έρευνα βασίζεται στο άρθρο 226 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά το αδίκημα της «προσβολής της δημόσιας αιδούς» και τη διάδοση άσεμνου περιεχομένου.

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Οι εισαγγελικές Αρχές διέταξαν τη σύλληψή της, ενώ παράλληλα ζήτησαν να επιβληθεί περιορισμός πρόσβασης στο επίμαχο βίντεο και να καταστεί μη διαθέσιμο για τους χρήστες του διαδικτύου εντός της Τουρκίας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της στην αστυνομία, η Γκερεντέ οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών Αρχών. Αφέθηκε ελεύθερη, αλλά της επιβλήθηκε ως περιοριστικός όρος η απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία, ενώ η έρευνα σε βάρος της συνεχίζεται.

Ποια είναι η Μπενού Γκερεντέ

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Η Μπενού Γκερεντέ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1971 και μεγάλωσε για μεγάλο διάστημα στη Νέα Υόρκη, όπου εργαζόταν ο γιατρός πατέρας της. Σπούδασε φωτογραφία στο Parsons School of Design και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη φωτογραφία μόδας και πορτρέτου.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή στην Τουρκία και από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Survivor».

Είναι κόρη της σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Τζανάν Γκερεντέ και εγγονή του Χουσρέβ Γκερεντέ, στρατιωτικού, διπλωμάτη και στενού συνεργάτη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Στο φωτογραφικό της έργο έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το γυναικείο σώμα, τη σεξουαλικότητα, τη βία και τη θέση της γυναίκας στην τουρκική κοινωνία.

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Η σύλληψή της προσθέτει ακόμη μία υπόθεση στον συνεχιζόμενο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία για το πόσο μακριά μπορεί να φτάνει η κρατική παρέμβαση σε καλλιτεχνικές ή προσωπικές δηλώσεις που δημοσιοποιούνται μέσω του διαδικτύου.

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