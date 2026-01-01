Το Κραν-Μοντανά ξύπνησε ανήμερα Πρωτοχρονιάς 2026 με εικόνες που δεν ταιριάζουν σε καρτ-ποστάλ Άλπεων. Εκρηξη και φωτιά σε μπαρ, νεκροί και πολλοί τραυματίες, έρευνα σε εξέλιξη.

Όμως για την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτό το όνομα δεν ήταν ποτέ «απλώς ένα χιονοδρομικό». Είναι το μέρος όπου γράφτηκε και κόπηκε απότομα, ένα από τα πιο φορτισμένα κεφάλαια της πρόσφατης διπλωματικής ιστορίας του Κυπριακού.

Γιατί το Κραν-Μοντανά “χτυπάει νεύρο” σε Αθήνα και Λευκωσία

Για πολλούς στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Κραν-Μοντανά είναι συνώνυμο με το πενθήμερο του 2017 που έμοιαζε να ακουμπά μια ιστορική συμφωνία και μετά «τινάχτηκε στον αέρα».

Εκείνη η φάση των συνομιλιών, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έφτασε σε ένα σημείο όπου το ζήτημα της ασφάλειας και οι εγγυήσεις (μαζί με την παρουσία στρατευμάτων), πρόταση που έβαλε στο τραπέζι ο Νίκος Κοτζιάς, έγιναν το απόλυτο σημείο συζήτησης: Από τη μία, η κατ’ αρχήν θετική προσέγγιση για «μηδέν εγγυήσεις / μηδέν στρατός», από την άλλη η τουρκική άρνηση για πλήρη εγκατάλειψη του πλαισίου εγγυήσεων και της στρατιωτικής παρουσίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά με τον τότε ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιά έθετε ως κεντρικό ζητούμενο την κατάργηση του καθεστώτος των εγγυητριών δυνάμεων και μια διαδικασία αποχώρησης στρατευμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν η κατάληξη που όλοι θυμούνται. Η ξαφνική αποχώρηση του Τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου τορπιλίζοντας την όποια συμφωνία, η βαριά ατμόσφαιρα με έντονη δυσαρέσκεια Γκουτέρες και ένα «παράθυρο» που έκλεισε…

Και όμως: το Κραν-Μοντανά είναι και μια από τις πιο “ηλιόλουστες” πολυτέλειες των Άλπεων

Αν το δεις στον χάρτη, το Κραν-Μοντανά βρίσκεται στο γαλλόφωνο Βαλαί (Valais), σε ένα πλατό πάνω από την πόλη Sierre, περίπου στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, από εκεί που ανοίγει πανοραμικά ο ορίζοντας των Άλπεων.

Πληθυσμός: γύρω στους 10.496 (εκτίμηση 2024). Δήμος που δημιουργήθηκε το 2017 από συγχώνευση κοινοτήτων.

Σκι: περίπου 140 χλμ. πίστες και σύγχρονα αναβατήρια, με πολύ έντονο “ηλιο-προφίλ” (νότιος προσανατολισμός).

Glacier εμπειρία: η Plaine Morte είναι από τα signature spots της περιοχής.

Το resort το “φτάνεις” σχετικά εύκολα για Άλπεις. Από αεροδρόμιο Γενεύης περίπου 2 ώρες και 15’. Από Ζυρίχη περίπου 3 ώρες. Και σιδηροδρομικά πας μέχρι Sierre και μετά με το funicular/σύνδεση προς το resort.

Το “λουξ” κομμάτι: ξενοδοχεία, σπα, φαγητό

Το Κραν-Μοντανά δεν κρύβει ότι παίζει δυνατά στο premium:

Η ίδια η επίσημη τουριστική σελίδα απαριθμεί πολυτελή ξενοδοχεία όπως Guarda Golf, Six Senses, Crans Ambassador, LeCrans, Hostellerie du Pas de l’Ours.

Στο φαγητό, η MICHELIN καταγράφει επιλογές και στην περιοχή ξεχωρίζουν εστιατόρια όπως το L’Ours και το LeMontBlanc (και τα δύο με 1 αστέρι στον οδηγό).

Για wellness, το Six Senses Crans-Montana έχει χτιστεί ως “destination spa” και έχει βρεθεί σε διεθνείς λίστες/αφιερώματα για τις εγκαταστάσεις του.

