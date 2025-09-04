Μια παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία πήρε εφιαλτική τροπή, όταν μια 19χρονη ακροβάτισσα βρέθηκε στο κενό μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.

Η Νταγιάνα Ροντρίγκες εκτελούσε ένα εντυπωσιακό νούμερο ισορροπίας σε τεντωμένο σκοινί, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, κρατώντας μια δοκό για στήριξη. Καθώς επιχείρησε να κάνει σπαγκάτο πάνω στο σκοινί, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος περίπου 9 μέτρων.

Το κοινό παρακολούθησε αποσβολωμένο την πτώση, ενώ οι έντρομες κραυγές καταγράφηκαν στα βίντεο που τράβηξαν θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παρά την πτώση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, η νεαρή ακροβάτισσα στάθηκε τυχερή: όπως ανέφερε η Daily Mail, λίγη ώρα αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Η εικόνα της πτώσης, όμως, υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβουν τα ακροβατικά θεάματα, ειδικά όταν εκτελούνται χωρίς δίχτυ ασφαλείας.

