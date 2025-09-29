Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλόνισε το Μπάουτσεν της Γερμανίας το βράδυ του Σαββάτου, όταν η 27χρονη ακροβάτιδα Μαρίνα Β., καλλιτέχνιδα με καταγωγή από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια παράστασης του διάσημου τσίρκου Paul Busch.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα εκτελούσε ένα σόλο νούμερο σε ύψος περίπου 5 μέτρων, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και κατέπεσε στο έδαφος μπροστά σε σχεδόν 100 θεατές, ανάμεσά τους και πολλές οικογένειες με παιδιά. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε πανικό και θλίψη, ενώ το τσίρκο ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των επόμενων παραστάσεων. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που συνέβη», δήλωσε συγκλονισμένος εργαζόμενος του τσίρκου στην εφημερίδα Bild.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Ο επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Τσίρκων, Ραλφ Χούπερτζ, ανέφερε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η καλλιτέχνιδα να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας. «Είναι ασυνήθιστο μια τόσο έμπειρη επαγγελματίας να μην επιβιώσει από μια πτώση τέτοιου ύψους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να ζαλίστηκε ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι η Μαρίνα δεν φορούσε σχοινί ασφαλείας, η αστυνομία τόνισε ότι η χρήση του αποτελεί προσωπική επιλογή του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της παράστασης. Η ίδια διέθετε περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο και είχε πρόσφατα ενταχθεί στο πρόγραμμα του τσίρκου για την επερχόμενη περιοδεία.

Λίγες εβδομάδες πριν από το μοιραίο περιστατικό, η καλλιτέχνιδα είχε μοιραστεί στο Instagram φωτογραφίες από τις προπονήσεις της, σχολιάζοντας: «Εδώ πάνω, δουλεύω καλύτερα. Η τέχνη έχει τη δύναμη να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές».