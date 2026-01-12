Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε σε τσίρκο με την οικογένειά του, ανέβηκε στην σκηνή, έκανε μια εντυπωσιακή τούμπα και αποθεώθηκε από το κοινό που έδωσε το παρών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram το βίντεο που περιλαμβάνει μερικές από τις καλύτερες στιγμές της παράστασης, στην οποία συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος στο τέλος, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

Advertisement

Advertisement

Ο Πετρούνιας προετοίμασε τους θαυμαστές του, προτρέποντάς τους να μείνουν μέχρι το τέλος του βίντεο. «Όταν πηγαίνεις τσίρκο με τα παιδιά συμβαίνουν αυτά» έγραψε ο ίδιος, με το βίντεο να γίνεται viral, συγκεντρώνοντας αρκετά σχόλια. «Έχουν δυσκολέψει οι παραστάσεις», είναι ένα από τα σχόλια στην δημοσίευση του αθλητή, ενώ κάποιοι άλλοι τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να δημιουργεί τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις στην οικογένειά του.