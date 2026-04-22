Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση μίλησαν σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών στο περιθώριο συνεδρίου για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα, αναφερόμενοι στην καθημερινότητά τους μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Το ζευγάρι τόνισε πως οι δύο κόρες τους αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και ότι η οικογένεια προσπαθεί να διατηρεί ένα ήρεμο και χαλαρό περιβάλλον στο σπίτι, μακριά από την πίεση του πρωταθλητισμού.

Η Βασιλική Μιλλούση εξήγησε ότι αποφεύγουν να μεταφέρουν συζητήσεις για προπονήσεις στο σπίτι, το οποίο λειτουργεί ως χώρος ξεκούρασης και παιχνιδιού. Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέφερε ότι προσπαθούν να περνούν όμορφα ως οικογένεια και πως οι κόρες τους, μαζί με τη σύζυγό του, είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, δείχνοντας συνεχώς αγάπη και ενθάρρυνση ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αγώνων.

Το ζευγάρι επίσης μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα των παιδιών τους στα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της χαράς, της προσπάθειας και της ισορροπίας ανάμεσα στον αθλητισμό και την οικογενειακή ζωή. Όπως τονίζουν, η ενασχόληση των κοριτσιών με την ενόργανη γυμναστική γίνεται με τρόπο φυσικό και ευχάριστο, χωρίς πίεση, ενώ το σπίτι παραμένει ένας χώρος αγάπης, στήριξης και ηρεμίας για όλους. Η εικόνα της οικογένειας αποπνέει ενότητα και σταθερότητα στην καθημερινότητά τους συνεχώς.