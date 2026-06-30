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Η Κρίσι Τέιγκεν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από πρόσφατη φωτογράφισή της, την οποία πραγματοποίησε η σχεδιάστρια μόδας Yu Tsai και αναρτήθηκε στο Instagram. Στα στιγμιότυπα, το 40χρονο μοντέλο εμφανίζεται να αποκαλύπτει το στήθος της, γεγονός που προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Απαντώντας στην κριτική, η Τέιγκεν εξήγησε πως δεν θεωρεί τις συγκεκριμένες φωτογραφίες υπερβολικά τολμηρές ή σεξουαλικές. Όπως ανέφερε, έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις στο στήθος της στο παρελθόν, ενώ έχει επίσης θηλάσει τα παιδιά της, κάτι που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το σώμα της.

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«Νομίζω ότι επειδή έχουν κοπεί και έχουν ξανακολλήσει στο σώμα μου περίπου τρεις φορές και έχουν επίσης ταΐσει μωρά, πραγματικά δεν θεωρώ τις θηλές – ειδικά τις δικές μου – σέξι ή τολμηρές. Ζητώ συγγνώμη αν το κάνετε», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με σαρκαστική διάθεση: «Ελπίζω να επιβιώσετε από αυτό. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα το κάνετε. Σας αγαπώ τόσο πολύ».

Παρά την απάντησή της, οι αντιδράσεις δεν κόπασαν. Ορισμένοι χρήστες την κατηγόρησαν ότι επιδιώκει την προσοχή, ενώ άλλοι σχολίασαν πως δεν αρμόζει στην ηλικία της να δημοσιεύει τέτοιες φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί έσπευσαν να τη στηρίξουν, χαρακτηρίζοντας τη φωτογράφιση κομψή και καλαίσθητη και υποστηρίζοντας το δικαίωμά της να εκφράζεται όπως επιθυμεί μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις της.