Σε πανεπιστημιούπολη στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, φοιτητές βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού όταν μια κυλιόμενη σκάλα στο χώρο του πανεπιστημίου BRAC άρχισε ξαφνικά να… τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των υποδομών του πανεπιστημίου και των μηχανολογικών του συστημάτων.
Στο βίντεο φαίνεται η σκάλα που κινείται πολύ γρήγορα λόγω τεχνικής βλάβης. Φοιτητές χάνουν την ισορροπία τους, κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα και άλλοι βιάζονται να κατέβουν μόλις φτάνουν στο τέλος της διαδρομής για να μην σκοντάψουν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
Η διοίκηση του πανεπιστημίου προς το παρόν δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση για την αιτία της δυσλειτουργίας.