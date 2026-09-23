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Νέο σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε στη νεκρή ζώνη στη Δένεια, δυτικά της Λευκωσίας, το πρωί της Τετάρτης (23/09).

Νέο επεισόδιο στη νεκρή ζώνη στη Δένεια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του INK, άγνωστος αριθμός Ελληνοκύπριων γεωργών εισήλθε λίγο πριν τις 12:30 σε ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Δένειας, πολύ κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

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Κατά την ίδια ενημέρωση, οι γεωργοί δεν διέθεταν άδεια από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για να καλλιεργήσουν στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω της εγγύτητάς του με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Η παρουσία των γεωργών προκάλεσε αντίδραση από τις κατοχικές δυνάμεις. Αμέσως στο σημείο στάλθηκαν μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με στόχο την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το INK, μετά την παρέμβαση των κυανόκρανων η κατάσταση αποκαταστάθηκε και αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία, ενώ η Ειρηνευτική Δύναμη συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή.

Νωρίτερα, για το επεισόδιο είχε μιλήσει και ο κοινοτάρχης Δένειας, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι Τούρκοι στρατιώτες προσέγγισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς οι οποίοι είχαν μεταβεί στην περιοχή για να οργώσουν τα χωράφια τους και επιχείρησαν να τους αναγκάσουν να αποχωρήσουν.

Κατά τον κοινοτάρχη, οι γεωργοί αρνήθηκαν αρχικά να αποχωρήσουν και παρέμειναν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κληθεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ και να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο κ. Αλεξάνδρου υποστήριξε παράλληλα ότι περιστατικά παρενόχλησης γεωργών καταγράφονται επανειλημμένα στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.