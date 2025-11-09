Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια από τον Βλαντίμιρ Πούτιν αφού οι προσπάθειές του τον περασμένο μήνα για τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ έπεσαν στο κενό.

Το Reuters και άλλα μέσα ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ματαίωσε τη νέα συνάντηση κορυφής αφού το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που έδειχνε ότι η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στις αξιώσεις της όσον αφορά την Ουκρανία. Οι Financial Times επικαλέστηκαν πηγή που, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο αποθάρρυναν την Ουάσινγκτον.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Λαβρόφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Αυτή είναι σημαντική για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικώς και είμαστε έτοιμοι να έχουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πρόταση του Πούτιν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων ότι εξετάζουν πρόταση του προέδρου Πούτιν για τη διατήρηση των περιορισμών που ορίζονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) πέραν της εκπνοής της ισχύος της τον Φεβρουάριο του 2026.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την Ουάσινγκτον. Μας είπαν μέσω διπλωματικών διαύλων ότι ‘το ζήτημα τελεί υπό εξέταση’», σημείωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο RIA Novosti.

Προηγουμένως ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς που ορίζει η συνθήκη για ένα έτος μετά την εκπνοή της ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν στην κίνηση αυτή.