O Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά», προειδοποιώντας τη Δύση, η οποία προσπαθεί να βρει εγγυήσεις για τη μελλοντική προστασία του Κιέβου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε ιδιαίτερα το ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών που συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια.

Advertisement

Advertisement

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται η επίλυση ζητημάτων ασφάλειας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί σχεδιαστές έχουν αρχίσει να διερευνούν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές στο Reuters την Τρίτη. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι τέτοιες συζητήσεις χωρίς τη Ρωσία είναι άσκοπες.

«Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση και πάνω απ’ όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν απόλυτα ότι η σοβαρή συζήτηση θεμάτων ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

Τα σχόλια του Λαβρόφ υπογραμμίζουν το αίτημα της Μόσχας προς τις δυτικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν άμεσα μαζί της σε θέματα ασφάλειας που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη, κάτι που, όπως λέει, έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνουν.

Η Μόσχα επανέλαβε επίσης αυτή την εβδομάδα την κατηγορηματική απόρριψή της για «οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν μια «εξαιρετική ειλικρινή συζήτηση» για τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι ότι προχώρησαν σε «μια αρκετά επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης, μάλλον αδέξια και, γενικά, ανήθικη προσπάθεια να αλλάξουν τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και του ίδιου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών… Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους».

Advertisement

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι είχε αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, είχαν μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.

«Προτεραιότητα παραμένει μια δίκαιη, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη», έγραψε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε σε μια ανάρτηση στο X.

Advertisement

Great, candid discussion among #NATO Chiefs of Defence, today.



And excellent update on the security environment from our new SACEUR, his first with us.



I thanked everyone for their always proactive participation in these meetings: we are united, and that unity was truly… pic.twitter.com/O0UvCFyBPO — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) August 20, 2025

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι υπέρ «πραγματικά αξιόπιστων» εγγυήσεων για την Ουκρανία και πρότεινε ότι αυτές θα μπορούσαν να βασιστούν σε ένα σχέδιο συμφωνίας που συζητήθηκε μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών στην Κωνσταντινούπολη το 2022, στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητήθηκε τότε, η Ουκρανία θα είχε λάβει εγγυήσεις ασφάλειας από μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Advertisement