Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 13χρονη μαθήτρια από συμμαθητές της στη Λισαβόνα. Η 13χρονη δέχθηκε επίθεση με σκούπα και στη συνέχεια γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πλευρά και στο κεφάλι.

Το σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού έγινε σε σχολείο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, όταν δύο μαθητές επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα σε 13χρονη συμμαθήτριά τους, μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων παιδιών.

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Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Maria, όπου νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Το βίντεο της επίθεσης καταγράφηκε από μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε, προκαλώντας αντιδράσεις στην πορτογαλική κοινή γνώμη. Καταγράφεται αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση. Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από διαφωνία της 13χρονης με μία συμμαθήτριά της. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα με σκούπα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, όπου ένας 15χρονος μαθητής την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Οι δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την επίθεση τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σχολείο, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή αποβολής για άλλο περιστατικό.