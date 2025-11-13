Δύο ελληνικές οργανώσεις Antifa (“anti-fascist” – ομάδες της ακροαριστεράς με αντιφασιστική δράση) μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ ως τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως μεταδίδει το Fox News.

Πρόκειται για την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», εκ των οποίων η πρώτη ανέλαβε τον περασμένο Απρίλιο την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train επί της λεωφόρου Συγγρού με την αφιέρωση «στον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση».

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία της Hellenic Train στη Λ. Συγγρού Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα χαρακτηρίσει συνολικά τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (SDGTs), κατατάσσοντάς τες στην ίδια κατηγορία με το ISIS, την αλ Κάιντα και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι τέσσερις ομάδες – ενεργές στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα – κατηγορούνται ότι έχουν οργανώσει ή πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Ο χαρακτηρισμός αυτός υποχρεώνει τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία των οργανώσεων και απαγορεύει την είσοδο των μελών τους στις ΗΠΑ, ενώ επιτρέπει την ποινική δίωξη όσων παρέχουν ή συνωμοτούν να παρέχουν υλική υποστήριξη.

Το κτήριο που στεγάζει τα γραφεία της Hellenic Train, την επόμενη ημέρα της έκρηξης βόμβας, Σάββατο 12 Απριλίου 2025. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει τρομοκρατικούς χαρακτηρισμούς σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, ενώ αποτελεί και σπάνια εφαρμογή διεθνών κυρώσεων για ακροαριστερές εξτρεμιστικές οργανώσεις, οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ως εσωτερικές απειλές ασφαλείας και όχι ως διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα.

Ποιες είναι οι άλλες δύο οργανώσεις Antifa

Μία από τις ομάδες, η Antifa Ost, αριστερή οργάνωση στη Γερμανία, έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023, ενώ οι γερμανικές αρχές έχουν ασκήσει δίωξη σε επτά μέλη της. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ουγγαρία την ανακήρυξε τρομοκρατική, μετά από επιθέσεις εννέα μελών της στη Βουδαπέστη το 2023.

Η Διεθνής Επαναστατική Μετώπη ή Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, με έδρα την Ιταλία, έχει συνδεθεί με δεκάδες επιθέσεις τα τελευταία 20 χρόνια — βομβιστικά δέματα, εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροβολισμούς, όπως αυτόν κατά στελέχους πυρηνικής εταιρείας το 2012.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος Tommy Piggot δήλωσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεσμεύεται να εντοπίζει και να εξαρθρώνει τα δίκτυα αυτά που «υπονομεύουν βίαια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού».

Ο γερουσιαστής Eric Schmitt (Ρεπουμπλικανός, Μιζούρι) επαίνεσε την απόφαση, ευχαριστώντας τον Υπουργό Ρούμπιο και την κυβέρνηση Τραμπ για τη συνεργασία τους «στην απόδοση ευθύνης σε ριζοσπαστικές ομάδες που ενθαρρύνουν και χρηματοδοτούν πολιτική βία».

(Με πληροφορίες από Fox News)

