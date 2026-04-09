Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας 29χρονος Αλγερινός κλέβει τσάντα πολυτελούς οίκου από παμπ στο Σόχο του Λονδίνου, χωρίς να γνωρίζει ότι στο εσωτερικό της βρίσκονταν αντικείμενα τεράστιας αξίας, ανάμεσά τους ένα αυγό και ένα ρολόι Fabergé, συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως και 2 εκατ. λιρών.



Ο Έντζο Κοντιτσέλο έβαλε στο στόχαστρο τη Ρόζι Ντόσον, στέλεχος εταιρείας ουίσκι, την ώρα που εκείνη συνομιλούσε έξω από το κατάστημα με φίλο της. Νωρίτερα, σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει άλλη τσάντα μέσα στον χώρο, πριν τελικά αρπάξει εκείνη της γυναίκας, η οποία βρισκόταν ακουμπισμένη στο έδαφος.



Σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσα στην τσάντα — αξίας περίπου 1.600 λιρών — υπήρχαν προσωπικά αντικείμενα, ένας φορητός υπολογιστής, ακουστικά, τραπεζικές κάρτες, μετρητά, αλλά και ένα εξαιρετικά σπάνιο αυγό Fabergé διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, μαζί με ένα αντίστοιχο ρολόι της ίδιας συλλογής, τα οποία είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σε επαγγελματική εκδήλωση.



Μετά την κλοπή, ο δράστης χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για μικρές αγορές σε κοντινά καταστήματα, επιδιώκοντας, σύμφωνα με την εισαγγελία, να αποκτήσει «εύκολο χρήμα».

Ωστόσο, η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι αγνοούσε πλήρως την πραγματική αξία των αντικειμένων και ότι παρέδωσε την τσάντα σε τρίτο πρόσωπο για να εξασφαλίσει χρήματα για ναρκωτικά, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν εθισμένος στην κοκαΐνη.



Παρά τις έρευνες των αρχών, το αυγό και το ρολόι Fabergé παραμένουν άφαντα. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα, καθώς υπάρχουν μόλις επτά αντίστοιχα σετ παγκοσμίως, τα οποία περιλαμβάνουν κοσμήματα, ρολόι και μπουκάλι ουίσκι. Ορισμένα από αυτά έχουν πωληθεί σε τιμές που φτάνουν έως και τα 3 εκατ. δολάρια.



Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η κλοπή προκάλεσε έντονο σοκ και σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση στο θύμα, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, επικοινωνούσε σχεδόν καθημερινά με την αστυνομία μετά το περιστατικό.



Ο Κοντιτσέλο, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκισης για κλοπή, ενώ του επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για απάτη, οι οποίες θα εκτιθούν ταυτόχρονα. Είχε παραδεχθεί την ενοχή του ήδη από τον Φεβρουάριο.



Η έρευνα για τον εντοπισμό των πολύτιμων αντικειμένων συνεχίζεται, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

































