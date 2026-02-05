Τις ευθύνες της για τον ρόλο της κατά τη ναζιτική εποχή αναλαμβάνει η γερμανική αεροπορική εταρεία Lufthansa, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή της επανεκτιμώντας την ιστορία της και αναγνωρίζοντας το σκοτεινό παρελθόν της.

«Εμείς στη Lufthansa είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε σήμερα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Carsten Spohr υποπστηρίζοντας ότι «το να αγνοήσουμε συνέχεια τα δύσκολα, σκοτεινά, τρομερά χρόνια θα ήταν απλώς ανέντιμο».

Advertisement

Advertisement

Όπως υπογράμμισε, «η απόφαση του γερμανικού αερομεταφορέα να αναγνωρίσει τα χρόνια που πετούσε ως «Deutsche Luft Hansa» (1926 – 1946), αντικατοπτρίζει μια σημαντική αλλαγή της εταρείας η οποία από το 1953- που μετονομάστηκε σε Lufthansa AG -διαχωρίζει τη θέση της από το ναζιστικό καθεστώς.

Το ναζιστικό παρελθόν

Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου της Lufthansa είχαν ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα από το 1930 ενώ ως κρατική αεροπορική εταιρεία, μετέφερε αξιωματούχους των Ναζί.

Η Lufthansa είχε επίσης ρόλο στη βιομηχανία όπλων και στην αεροπορία της Luftwaffe. Το 1944, ο τομέας των εξοπλισμών συνεισέφερε περισσότερο από τα δύο τρίτα των συνολικών εσόδων στο Γ΄ Ράιχ.

Το 2001 η Lufthansa ξεκίνησε μια έρευνα για το σκοτεινό παρελθόν της όπου διαπιστώθηκε η βαθιά σύνδεσή της με τη Ναζιστική εποχή. Τότε, η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη καταναγκαστική εργασία που επέβαλε στο προσωπικό της στη διάρκεια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης στην παραγωγή όπλων της Hansa και στις δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης. Μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο ανάμεσά τους ήταν και παιδιά.

«Σήμερα. ο γερμανικός αερομεταφορέας θέλει να αφήσει πίσω του το μαύρο ναζιστικό παρελθόν και να αναλάβει την ευθύνη γι αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της.