Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» έκανε, το απόγευμα της Δευτέρας, αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο.

Η πτήση LH1753 είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι της διαπίστωσαν στο πιλοτήριο μία προειδοποιητική ειδοποίηση στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι το πλήρωμα του Airbus A321, ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες, κήρυξε κατάσταση αεροπορικής έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, προκειμένου να λάβει άδεια προτεραιότητας προσγείωσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και μετακινήθηκε με δική του ισχύ μέχρι τη θέση στάθμευσής του.

Οι 177 επιβάτες και τα 7 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της.

Τρεις επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την αποβίβαση και δέχτηκαν ιατρική περίθαλψη.

Το αεροσκάφος επιθεωρείται από τεχνικό προσωπικό.

Οι επιβάτες έλαβαν βοήθεια επί τόπου από το προσωπικό εδάφους της Lufthansa και τους έχει γίνει νέα κράτηση για τους προορισμούς τους, είπε ο εκπρόσωπος.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί πάντα την κορυφαία προτεραιότητα».