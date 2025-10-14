Την παραπομπή του προέδρου της Μαδαγασκάρης Άντρι Ρατζοελίνα, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της περίφημης Gen Z και του στρατού, αποφάσισε η Εθνοσυνέλευση, λίγες ώρες αφότου ο 51χρονος πρόεδρος επιδίωξε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα, επιδεινώνοντας την πολιτική κρίση στο νησί του Ινδικού Ωκεανού.

Την εξουσία ανέλαβε σήμερα ο στρατός, ο οποίος εώθηκε το Σαββατοκύριακο με τους διαδηλωτές, αρνούμενος να πυροβολήσει εναντίον τους και συνοδεύοντας χιλιάδες διαδηλωτές στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο.



Ο Ρατζοελίνα, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2009 με τη βοήθεια του στρατού, δήλωσε ότι έχει μετακομίσει σε ασφαλές μέρος λόγω απειλών κατά της ζωής του. Ένας αξιωματούχος της αντιπολίτευσης, μια στρατιωτική πηγή και ένας ξένος διπλωμάτης δήλωσαν στο Reuters ότι είχε εγκαταλείψει τη χώρα την Κυριακή με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Rajoelina δήλωσε ότι η απόφαση διάλυσης της εθνοσυνέλευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για εκλογές το νωρίτερο σε 60 ημέρες, ήταν «απαραίτητη για την αποκατάσταση της τάξης» στη Μαδαγασκάρη. «Ο λαός πρέπει να ακουστεί ξανά. Ήρθε η ώρα για τη νεολαία», είπε.

Ωστόσο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης το αμφισβήτησε λέγοντας ότι «το διάταγμα δεν είναι νομικά έγκυρο καθώς δεν ζητήθηκε η γνώμη του», δήλωσε ο Siteny Randrianasoloniaiko, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης.



Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου για ελλείψεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και γρήγορα κλιμακώθηκαν σε εξέγερση για ευρύτερα παράπονα, όπως η διαφθορά, η κακοδιαχείριση και η έλλειψη βασικών υπηρεσιών.

Χθες, στην πλατεία 13ης Μαΐου, κατά μήκος της κεντρικής οδού με τους φοίνικες και τα γαλλικά αποικιακά κτίρια, χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτηρήθηκαν ειρηνικά, χορεύοντας, τραγουδώντας και κατηγορώντας τον Ρατζοελίνα ως Γάλλο ανδρείκελο λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της υποστήριξης που έχει δεχθεί από την Γαλλία, της οποία η Μαδαγασκάρη υπήρξε αποικία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι η συνταγματική τάξη πρέπει να διατηρηθεί και ότι ενώ η Γαλλία κατανοεί τα παράπονα των νέων, δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από στρατιωτικές παρατάξεις.

Η Μαδαγασκάρη, όπου η μέση ηλικία των περίπου 30 εκατ, πολιτών της είναι κάτω των 20 ετών, έχει τεράστια ποσοστά φτώχιας καθώς τα 3/4 ζουν κάτω από το όριο. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 45% από το 1960, την εποχή της ανεξαρτησίας του νησιού από τη Γαλλία, έως το 2020, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

