Μακαρόνια… να παγώνουν στον αέρα: οι εικόνες από τη Μινεσότα δείχνουν το ακραίο ψύχος που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη θερμοκρασία στη Μινεάπολη να φτάνει τους -29°C και τον δείκτη ψύχους να αγγίζει τους -43°C.

Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες και ιστορικές χειμερινές κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών, η οποία επηρεάζει τουλάχιστον 40 πολιτείες και περισσότερα από 235 εκατομμύρια ανθρώπους.

Advertisement

Advertisement

Το σύστημα κακοκαιρίας ξεκίνησε από τα νότια και προχώρησε βόρεια και ανατολικά, προκαλώντας βαριές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και ακραίες συνθήκες κρύου. Οι αρχές έχουν εκδώσει χειμερινές προειδοποιήσεις για εκατομμύρια πολίτες, ενώ οι εικόνες με τους δρόμους, τα αυτοκίνητα και ακόμα και τα τρόφιμα να παγώνουν έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες για μεγάλο μέρος της χώρας.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026