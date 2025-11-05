Ο νεαρός Δημοκρατικός και σοσιαλιστής, όπως δηλώνει, Ζόχραν Μαμντάνι, που εξελέγη νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ και ο νεότερος εδώ και 100 χρόνια, έκρινε πως η νίκη του σηματοδοτεί επίσης τη νίκη της «ελπίδας επι της τυραννίας» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».

Και πράγματι ως μια τέτοια νίκη επί του Τραμπ, που φέρνει ελπίδα στη Νέα Υόρκη υποδέχθηκαν την είδηση του εκλογικού αποτελέσματος πολύ κάτοικοι της μεγαλόπολης με ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους και σε χώρους όπου υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί για τα επινίκια.

BREAKING: Celebrations erupt across New York as Zohran Mamdani wins the NYC mayoral race! pic.twitter.com/R39WXNFUOX November 5, 2025

Επίσήις, προσάπτοντας προσωπικά στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Σημειώνεται πως την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλό του, Άντριου Κουόμ που κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητος αφοή ηττήθηκε αό τον Μαμντάνι στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα στους κόλπους τον Δημοκρατικών. «Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Celebrations ERUPT at Zohran Mamdani’s ELECTION PARTY in NYC!



Supporters packed the Brooklyn Paramount as he became the first Muslim, first South Asian, and youngest mayor in city history. pic.twitter.com/7nPODHV5GX — Nameless Report (@NamelessReports) November 5, 2025

Την ίδια την ημέρα της ψηφοφορίας, ο μεγιστάνας απευθύνθηκε στοχευμένα στους εβραίους ψηφοφόρους, προτρέποντάς τους να μην ψηφίσουν τον δημοκρατικό πολιτικό, γνωστό διότι τάσσεται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Απαντώντας, ο Μαμντάνι δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού».

Ανέφερε επίσης ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας».

BEAUTIFUL! Spontaneous mass celebrations break out in Times Square, New York to mark Zohran Mamdani's election victory

Για άλλο ζήτημα που είχε ανησυχήσει μερίδα των ψηφοφόρων, μετά την έκκληση που είχε κάνει στο παρελθόν να «κοπεί η χρηματοδότηση» της αστυνομίας που είναι «ρατσιστική και κατά των ΛΟΑΤΚΙ», ο μελλοντικός δήμαρχος υποσχέθηκε να «εργαστεί χέρι με χέρι με τους αστυνομικούς που μειώνουν την εγκληματικότητα» και να «αγωνιστεί μετωπικά εναντίον των κρίσεων ψυχικής υγείας» και της αστεγίας.

Επιμένοντας στις κυριότερες υποσχέσεις της εκστρατείας του (έλεγχος των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία, δωρεάν παιδικοί σταθμοί), ο Μαμντάνι έκρινε ότι έλαβε «εντολή για νέα μορφή πολιτικής, εντολή να κάνει προσιτή την πόλη» για τους κατοίκους της.

Indian-origin democratic socialist Zohran Mamdani (@ZohranKMamdani) ends his victory speech in style as Bollywood hit ‘Dhoom Machale’ plays. Family joins him on stage amid cheers and celebrations.#ZohranMamdani #NewYorkElections #VictorySpeech #BollywoodVibes https://t.co/xUtj7Y1Ukz pic.twitter.com/nLz1zjyBBo — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) November 5, 2025