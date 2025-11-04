Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Νέα Υόρκη προχώρησε σε μια ευθεία παρέμβαση υπέρ του υποψηφίου Άντριου Κουόμο αλλά και σε απειλές προς τους πολίτες, πως εάν εκλέξουν τον «κομμουνιστή» κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αντίπαλο του Ζόχραν Μαμντάνι, θα δουν την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση να πεεριορίζεται στο μίνιμουμ . Αν κερδίσει τις εκλογές ο Μαμντάνι θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο νεότερος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε πραγματικά άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα το βράδυ. «Αυτός είναι ικανός, ο Μαμντάνι όχι!».

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Κουόμο, επί μακρόν επικριτής του Τραμπ και πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, απάντησε στην χλιαρή υποστήριξη: «Δεν με υποστηρίζει. Αντιτίθεται στον Μαμντάνι».

Ο πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα, όπως αναφέρει το BBC, ότι θα ήταν απρόθυμος να στείλει περισσότερη από την ελάχιστη ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη του, τη Νέα Υόρκη, εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Οι δημοσκοπήσεις, όπως αυτή τη για την New York Post, δείχνουν ότι ο Μαμντάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, προηγείται του Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, αφού ο Μαμντάνι επικράτησε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Επίσης, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, Κέρτις Σλίβα, υστερεί σημαντικά στις δημοσκοποήσεις.

Ο Τραμπ, επίσης Ρεπουμπλικάνος, αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Σλίβα, λέγοντας «Μια ψήφος για τον Κέρτις Σλίβα… είναι ψήφος για τον Μαμντάνι».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Είναι πολύ απίθανο να συνεισφέρω σε Ομοσπονδιακά Κεφάλαια, εκτός από το ελάχιστο που απαιτείται» εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Αυτό απηχεί σχόλια που έκανε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, κατά την οποία λανθασμένα χαρακτήρισε τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή». «Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη», είπε ο Τραμπ. «Γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί».

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τη χρηματοδότηση τη Δευτέρα, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι θα «αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή για αυτό που είναι: είναι μια απειλή. Δεν είναι νόμος».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να μειώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση για έργα που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς. Η πόλη της Νέας Υόρκης έλαβε 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια (5,7 δισεκατομμύρια λίρες) σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αυτό το οικονομικό έτος.

Επίσης τη Δευτέρα, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι «η υποστήριξη του Άντριου Κουόμο από το κίνημα MAGA αντικατοπτρίζει την κατανόηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δήμαρχος για αυτόν». «Όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τη Νέα Υόρκη, όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τους Νεοϋορκέζους, αλλά ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Στην εκτενή συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η ανάληψη των καθηκόντων από τον Μαμντάνι θα έκανε τον αριστερό πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο «να φαίνεται υπέροχος».

«Είδα τον ντε Μπλάζιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν, και αυτός ο άνθρωπος θα κάνει χειρότερη δουλειά από τον ντε Μπλάζιο κατά πολύ», είπε ο πρόεδρος για τον Μαμντάνι.

Ο Τραμπ μεγάλωσε στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης και εξακολουθεί να διατηρεί ακίνητα στη Νέα Υόρκη.

«Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά αν πρόκειται να είναι μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επιλέγω τον κακό Δημοκρατικό συνέχεια, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο CBS.

Ο Μαμντάνι περιγράφει τον εαυτό του ως δημοκρατικό σοσιαλιστή και έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι είναι κομμουνιστής, αστειευόμενος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι ήταν «κάτι σαν Σκανδιναβός πολιτικός», μόνο που ήταν πιο σκουρόχρωμος.

Αν κερδίσει, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο νεότερος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Ο 34χρονος πολιτειακός βουλευτής έχει αποκαλέσει τον Κουόμο, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, μαριονέτα και παπαγάλο του Τραμπ. «Η απάντηση σε μια προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι να δημιουργήσουμε την κατοπτρική της εικόνα εδώ στο Δημαρχείο», δήλωσε ο Μαμντάνι τη Δευτέρα. «Είναι να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική λύση που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που οι Νεοϋορκέζοι είναι τόσο απεγνωσμένοι να δουν στην πόλη τους και για αυτό που βρίσκουν στον εαυτό τους και στους γείτονές τους κάθε μέρα – μια πόλη που πιστεύει στην αξιοπρέπεια όλων όσων αποκαλούν αυτό το μέρος σπίτι τους».

Ο Κουόμο προσπάθησε να αποκρούσει αυτή την επίθεση παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον μόνο υποψήφιο με αρκετή εμπειρία για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν πολλές πολιτείες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ, αν και ο ίδιος ο Κουόμο τέθηκε υπό έλεγχο αφού οι κρατικοί αρχές διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι σε γηροκομεία ήταν σημαντικά υποτιμημένοι κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

«Πολέμησα τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Κουόμο κατά τη διάρκεια μιας τηλεμαχίας. «Όταν πολεμάω για τη Νέα Υόρκη, δεν πρόκειται να σταματήσω».

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών στο πλαίσιο μιας εκστρατείας καταπολέμησης του εγκλήματος, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αφαιρέσει τη χρηματοδότηση από δικαιοδοσίες που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης.