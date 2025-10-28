Η Amazon επιβεβαίωσε την Τρίτη (28/10) ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την μείωση του προσωπικού κατά 14.000 άτομα, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να περικοπούν συνολικά 30.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου το 10% του εταιρικού προσωπικού της εταιρείας. Η Beth Galetti, επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, υποστήριξε τα εξής: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Αυτή η γενιά της AI είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του διαδικτύου και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν ταχύτερα από ποτέ».

Τον Ιούνιο που μας πέρασε, ο CEO της Amazon, Andy Jassy, εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να μειώσει σημαντικά το εταιρικό προσωπικό της εταιρείας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον A. Jassy, η Amazon «τρέχει» ήδη περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες και εφαρμογές AI, έναν αριθμό που αποτελεί «μικρό μόνο δείγμα» αυτού που σκοπεύει να αναπτύξει στο μέλλον.

Την Πέμπτη, η εταιρεία πρόκειται να ενημερώσει τους επενδυτές για τα κέρδη της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο 0,2% το πρωί της Τρίτης. Την ίδια στιγμή, οι χιλιάδες απολύσεις που πρόκειται να γίνουν, γεννούν ερωτήματα αλλά και αβεβαιότητα στους εργαζομένους της.

Η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει ριζικά το εταιρικό τοπίο, ενώ στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι σε δουλειές γραφείου, διαπιστώνουν ολοένα και περισσότερο πόσο δύσκολο γίνεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους, καθώς τα εργαλεία αυτοματοποίησης και τα συστήματα μηχανικής μάθησης γίνονται ιδιαίτερα διαδεδομένα.

Εργαζόμενοι δήλωσαν στο Reuters ότι έμαθαν πως οι θέσεις τους καταργήθηκαν μέσω επιστολών που στάλθηκαν στα προσωπικά τους email νωρίς το πρωί της Τρίτης.

«Δεν απαιτείται πλέον να παρέχετε εργασία για λογαριασμό της Amazon», ανέφερε το email που υπογράφει η Beth Galetti, ανώτερη αντιπρόεδρος του τμήματος People Experience and Technology, το οποίο εστάλη στους επηρεαζόμενους εργαζόμενους και το οποίο είδε το Reuters.

Η Galetti πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήση με εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. «Δυστυχώς, ο ρόλος σας καταργείται και η εργασιακή σας σχέση θα λήξει μετά από μια περίοδο μη απασχόλησης», ανέφερε.

Η Amazon θα προσφέρει στους περισσότερους από τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους προθεσμία 90 ημερών για να αναζητήσουν εσωτερικά μια νέα θέση και τόνισε ότι οι ομάδες προσλήψεων θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτούς τους υποψηφίους.

(Με πληροφορίες από Reuters, Daily Mail)

