Μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις πραγματοποίησε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU): Δημοσιεύματα επικαλούνται πηγές που κάνουν λόγο για «πάνω από 40» ρωσικά αεροπλάνα που χτυπήθηκαν.

«Εχθρικά στρατηγικά βομβαρδιστικά καίγονται μαζικά στη Ρωσία- αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής επιχείρησης από την SBU» ανέφερε πηγή την οποία επικαλείται το Kyiv Independent, κάνοντας λόγο για μια μεγάλης κλίμακας ειδική επιχείρηση για την καταστροφή βομβαρδιστικών στα μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας…drones της SBU εξασκούνται πάνω σε αεροσκάφη τα οποία βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις κάθε βράδυ. Αυτή τη στιγμή πάνω από 40 αεροσκάφη είναι γνωστό πως έχουν χτυπηθεί, περιλαμβανομένων Α-50, Tu-95 και Tu-22 M3».

To Reuters αναφέρει ότι αξιωματούχος ασφαλείας είπε πως στο πλαίσιο της μεγάλης επίθεσης με drones επλήγησαν 40 αεροσκάφη. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, θα πρόκειται όντως για τη μεγαλύτερη και πιο καταστροφική ουκρανική επίθεση με drones του πολέμου, και θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τη Μόσχα. Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για τέσσερις βάσεις που χτυπήθηκαν.

Μεταξύ των αεροσκαφών που έχει αναφερθεί πως επλήγησαν είναι στρατηγικά βομβαρδιστικά που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση πυραύλων μακράς εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας και αεροσκάφη διοικήσεως και ελέγχου/ ιπτάμενα ραντάρ.

Σύμφωνα με αναφορές, έχουν χτυπηθεί η βάση Μπελάγια στο Ιρκούτσκ και η βάση Ολένια στο Μουρμάνσκ – σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με την Ουκρανία- με σμήνη FPV drones να εξαπολύονται από οχήματα κοντά στα αεροδρόμια.

Πολλά βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν την επίθεση κυκλοφορούν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη αύριο, Δευτέρα, που πρότεινε η Ρωσία.

«Περιέγραψα τις θέσεις (της Ουκρανίας) πριν από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι γι΄άλλη μια φορά ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως και στον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων τον Μάιο. Οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι να εξασφαλίσει «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», καθώς και την «επιστροφή κρατουμένων» και παιδιών από την Ουκρανία τα οποία το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι τα απήγαγε, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

⚡️ 'Enemy bombers are burning en masse' — Ukraine's SBU drones hit 'more than 40' Russian aircraft.



"Currently, more than 40 aircraft are known to have been hit, including the A-50, Tu-95 and Tu-22 M3," a source told the Kyiv Independent.https://t.co/rPTTKsZpp8 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 1, 2025

BREAKING: Major Ukrainian FPV drone swarm hits Russian airbases.



Massive FPV drone attacks struck Olenya and Belaya airbases.



Several Russian Tu-95MS strategic bombers on fire. pic.twitter.com/GFxWt4EJ1O — Clash Report (@clashreport) June 1, 2025

This is reported as the truck from which drones took off to attack Russian airfields. pic.twitter.com/ol6aHCw13U Advertisement June 1, 2025

Reportedly, this is Belaya airfield, Irkutsk region of Russia.



In terms of cost-efficiency ratio, Ukraine's operation on June 1, 2025, is unprecedented. A single FPV drone can cost as little as $300 to $600. Russia's modernized Tu-95MS strategic bomber is valued at more than… https://t.co/IQePZDWZQH pic.twitter.com/0EplbpVNs7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 1, 2025

Russian bomber aircraft that have been striking civilians in Ukraine for almost three and a half years now, are burning in bulk.



Russia does not produce such aircraft anymore.



This unprecedented attack will go down in history. pic.twitter.com/JUjizgJVXt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 1, 2025

Με πληροφορίες από Kyiv Independent, Defence Blog

