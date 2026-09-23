Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 31χρονος Τζέιμι Μπίτον διατηρεί ένα εκτενές ακαδημαϊκό βιογραφικό, έχοντας φοιτήσει σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και η Οξφόρδη.

Ο συνιδρυτής της Crimson Education έγινε δεκτός και στα είκοσι πέντε πανεπιστήμια στα οποία υπέβαλε αίτηση κατά την ολοκλήρωση των λυκειακών του σπουδών.

Σήμερα ο Μπίτον συνεχίζει την ακαδημαϊκή του πορεία με μεταπτυχιακές σπουδές στην επιστήμη δεδομένων στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι πολυάριθμοι τίτλοι σπουδών του απορρέουν από την επιθυμία του για απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την ικανοποίηση της προσωπικής του περιέργειας.

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Το πρώτο πτυχία του 31χρονογ σήμερα Τζέιμι Μπίτον ήταν από το Χάρβαρντ…και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crimson Education έχει οικοδομήσει ένα ασυνήθιστο ακαδημαϊκό βιογραφικό, με σπουδές που καλύπτουν από τα μαθηματικά και τα οικονομικά έως το δίκαιο, τη δημόσια πολιτική, την εκπαίδευση, τις διεθνείς σχέσεις και τη δημοσιογραφία. Και ενώ έχει ήδη περάσει από μερικά από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του πλανήτη, συνεχίζει να σπουδάζει.

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Σύμφωνα με το προφίλ του στους New York Times, ο Μπίτον πραγματοποιεί αυτή την περίοδο ακόμη ένα μεταπτυχιακό, στην επιστήμη δεδομένων στο Brown. Το ακαδημαϊκό του ταξίδι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ, την Οξφόρδη, το Γέιλ, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Πρίνστον, το Κολούμπια, το Κορνέλ, το Ντάρτμουθ, το King’s College του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο Tsinghua.

Δεκτός και στα 25 πανεπιστήμια όπου έκανε αίτηση

Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε στη Νέα Ζηλανδία. Κατά την τελευταία χρονιά του στο King’s College του Όκλαντ, ο Μπίτον υπέβαλε αιτήσεις σε 25 πανεπιστήμια. Έγινε δεκτός και στα 25.

Τελικά επέλεξε το Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2016 με σπουδές στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τα οικονομικά. Στη συνέχεια ακολούθησαν ένα MBA και σπουδές στην εκπαίδευση στο Στάνφορντ, διδακτορικές σπουδές στη δημόσια πολιτική στην Οξφόρδη ως υπότροφος Rhodes, καθώς και σπουδές νομικής στο Γέιλ.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης υποτροφίες, μεταξύ άλλων, στο Tsinghua και στο Στάνφορντ, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία στο Κολούμπια.

Η διπλωματική του εργασία στο Κολούμπια επικεντρώθηκε στον Γουίνστον Πίτερς, το κόμμα New Zealand First και το μέλλον του λαϊκιστικού εθνικισμού στη νεοζηλανδική πολιτική.

Από τα πανεπιστήμια στην επιχειρηματικότητα

Παρά το εντυπωσιακό ακαδημαϊκό του βιογραφικό, η πανεπιστημιακή ζωή δεν υπήρξε ποτέ η μοναδική του ενασχόληση.

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Ο Μπίτον ίδρυσε την Crimson Education ήδη από την εφηβεία του. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται πλέον διεθνώς, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και φοιτητές που επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πανεπιστήμια.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα και η αδιάκοπη ακαδημαϊκή του πορεία έχουν μετατρέψει το προφίλ του στο LinkedIn σε διαδικτυακό φαινόμενο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει μάλιστα αποκτήσει το παρατσούκλι «Thanos του LinkedIn», λόγω της εντυπωσιακής συλλογής πτυχίων και πανεπιστημιακών τίτλων που εμφανίζονται στο βιογραφικό του.

Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει την ιδέα ότι πρόκειται απλώς για μια συλλογή τίτλων από διάσημα πανεπιστήμια. Όπως έχει εξηγήσει, τα πρώτα πέντε πτυχία του είχαν κυρίως στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, λέει, οι σπουδές του έγιναν περισσότερο υπόθεση προσωπικού ενδιαφέροντος και περιέργειας.

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Πόσα πτυχία είναι αρκετά;

Η περίπτωσή του έχει οδηγήσει αναπόφευκτα σε συγκρίσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στην απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων.

Οι New York Times αναφέρουν χαρακτηριστικά τον Αμερικανό Μπέντζαμιν Μπόλτζερ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 16 πτυχία, καθώς και τον Μάικλ Νίκολσον, ο οποίος έχει αποκτήσει περισσότερα από 30.

Το ερώτημα αν ο Μπίτον μπορεί κάποτε να τους ξεπεράσει παραμένει ανοιχτό. Στα 31 του, πάντως, δείχνει να διαθέτει ακόμη πολύ χρόνο — και κυρίως διάθεση — για να συνεχίσει.

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Κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στην Ινδία, σύμφωνα με τους New York Times, ο Μπίτον εργαζόταν ήδη πάνω σε εργασία εξαμήνου για το μεταπτυχιακό του στην επιστήμη δεδομένων στο Brown.

Για εκείνον, επομένως, η αποφοίτηση δεν φαίνεται να αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής. Μοιάζει περισσότερο με την αφετηρία της επόμενης.

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