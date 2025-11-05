Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ως όμηρος στο Ιράκ επί δυόμισι χρόνια μίλησε η 38χρονη Ισραηλινή ερευνήτρια Ελίζαμπεθ Τσουρκόβ, περιγράφοντας τα βασανιστήρια και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που υπέστη από μέλη της πολιτοφυλακής Καταΐμπ Χεζμπολάχ, τα οποία —όπως είπε— τη θεωρούσαν κατάσκοπο.

Η Καταΐμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και περιλαμβάνεται στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων των ΗΠΑ, «με χρησιμοποιούσε ουσιαστικά ως σάκο του μποξ», δήλωσε η Τσουρκόβ στους New York Times.

«Με μαστίγωσαν παντού», πρόσθεσε, περιγράφοντας πως την κρέμασαν από το ταβάνι, τη χτύπησαν μέχρι να λιποθυμήσει και της έκαναν ηλεκτροσόκ.



Η απαγωγή στη Βαγδάτη

Η Ελίζαμπεθ, διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Princeton του Νιου Τζέρσεϊ, απήχθη στις 21 Μαρτίου 2023, αφού μια γυναίκα που της είχε ζητήσει να συναντηθούν σε καφενείο της Βαγδάτης για να τη βοηθήσει σε έρευνα σχετικά με το ISIS, δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Η φοιτήτρια, η οποία βρισκόταν στο Ιράκ μελετώντας το σιιτικό κίνημα, συμφώνησε να τη συναντήσει επειδή η γυναίκα της είχε πει ότι είχαν έναν κοινό φίλο. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι της, απήχθη από άνδρες που επέβαιναν σε ένα μαύρο SUV, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Παρά τις απεγνωσμένες κραυγές της για βοήθεια και την προσπάθεια να δραπετεύσει, οι απαγωγείς τη χτύπησαν και τη βίασαν.

«Άρχισαν να μου στρίβουν το μικρό δάχτυλο, σχεδόν σπάζοντάς το. Έτσι σκέφτηκα ότι ήταν άσκοπο να αντιστέκομαι περισσότερο», είπε η ίδια.



Οι μήνες αιχμαλωσίας

Με μια σακούλα στο κεφάλι και δεμένα χέρια, η Τσουρκόβ μεταφέρθηκε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, εξοπλισμένο μόνο με δύο κάμερες, όπου κρατήθηκε για τους επόμενους τέσσερις και μισό μήνες.

Όταν οι απαγωγείς αντιλήφθηκαν ότι ήταν από το Ισραήλ, πίστεψαν πως ήταν κατάσκοπος. Εκείνη, ωστόσο, επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με μυστικές υπηρεσίες, δηλώνοντας πως «υποστήριζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων» και ήταν «επικριτική απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Η άρνησή της να ομολογήσει προκάλεσε νέα βασανιστήρια: «Με κρέμασαν και με βασάνισαν», είπε.

Για να εξασφαλίσει φαγητό και ξεκούραση, άρχισε να επινοεί ψεύτικες ομολογίες. Ένας άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «συνταγματάρχης», την παρενοχλούσε συστηματικά και την απειλούσε με βιασμό.

«Ήταν πολύ βρώμικος και εμμονικός με το σεξ», δήλωσε η Ελίζαμπεθ. Οι απειλές συνεχίστηκαν, ωστόσο —όπως είπε— δεν προχώρησαν σε επίθεση.

Τα κρυφά μηνύματα στο βίντεο

Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες ώσπου η ισραηλινή κυβέρνηση να την αναγνωρίσει επισήμως ως όμηρο, και ακόμη περισσότεροι για να αποδείξει η ιρακινή κυβέρνηση ότι ήταν ζωντανή.

Τον Νοέμβριο του 2023, προβλήθηκε στην ιρακινή τηλεόραση βίντεο στο οποίο τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ την ανάγκασαν —όπως λέει— να δηλώσει ότι εργαζόταν για τη CIA και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, χρησιμοποίησε κωδικοποιημένα μηνύματα για να αποκαλύψει την πραγματικότητα. Για να δείξει ότι της έκαναν ηλεκτροσόκ, είπε πως ζούσε στη γειτονιά Gan HaHashmal — με τη λέξη “Hashmal” να σημαίνει «ηλεκτρισμός» στα εβραϊκά.

Επίσης, ανέφερε ότι συνεργαζόταν με έναν άνδρα που λεγόταν “Ethan Numia”, όνομα που παρέπεμπε στη λέξη “Inuim”, δηλαδή «βασανιστήρια» στα εβραϊκά.



Η απελευθέρωση

Η απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ ήρθε απροσδόκητα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι απαγωγείς την οδήγησαν σε ένα γκαράζ στη Βαγδάτη, όπου ένας Ιρακινός αξιωματούχος την πλησίασε και της είπε πως ήταν ασφαλής. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σπίτι και έλαβε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ είχε ζητήσει τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών για την απελευθέρωσή της. Ο Άνταμ Μπόλερ, Αμερικανός απεσταλμένος για υποθέσεις ομήρων —γνωστός για τον ρόλο του στην απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα— ηγήθηκε της προσπάθειας.

Ρόλο φέρεται να είχε και ο επιχειρηματίας Μαρκ Σαβάγια, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι θα είχα πεθάνει αν δεν είχαν εμπλακεί», είπε η Τσουρκόβ.

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Σαβάγια, εκπρόσωπος του ανέφερε στους New York Times ότι ο Τραμπ «ανησυχεί πάντα για τους Αμερικανούς που κρατούνται στο εξωτερικό» και ήταν «πρόθυμος να αξιοποιήσει τη δύναμη της χώρας μας και τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση».



Έπειτα από την απελευθέρωσή της, εκπρόσωπος της Καταΐμπ Χεζμπολάχ δεν παραδέχτηκε την απαγωγή, αλλά μέσω Telegram ισχυρίστηκε ότι η Ελίζαμπεθ είχε κάνει «ομολογίες» ότι ήταν κατάσκοπος και ότι ο υποτιθέμενος εκπαιδευτής της ήταν ο ανύπαρκτος «Ethan Nuima».

