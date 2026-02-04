Νέες σοβαρές αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τη σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου έρχονται στο φως μέσα από τα εκατομμύρια εγγράφων που δημοσιοποίησαν οι αμερικανικές Αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγγελία ανώνυμης εξωτικής χορεύτριας, η οποία ζητά αποζημίωση ύψους 250.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις κατά τη διάρκεια πάρτι στην έπαυλη του Επστάιν στο Παλμ Μπιτς το 2006.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που αποκάλυψε η Daily Mail, η γυναίκα αναφέρει ότι μεταφέρθηκε με σοφέρ στο σπίτι του Επστάιν στη Φλόριντα, όπου χόρεψε μπροστά σε ομάδα ανδρών καλεσμένων, ανάμεσά τους και ο τότε πρίγκιπας Άντριου. Σε επιστολή με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2011, ο δικηγόρος της, Γουίλιαμ Κ. Βόγκελερ, σημειώνει ότι ο Επστάιν παραβίασε προφορική συμφωνία, καθώς δεν κατέβαλε τις 10.000 δολάρια που είχε υποσχεθεί για τη συμμετοχή της στο πάρτι.

Η γυναίκα περιγράφεται ως «δημοφιλής χορεύτρια στο Rachel’s Strip Club» και, σύμφωνα με την επιστολή, ήταν μία από πολλές γυναίκες που προσκλήθηκαν με παρόμοια οικονομική συμφωνία. Όπως υποστηρίζεται, στο πάρτι υπήρχαν και άλλες νεαρές γυναίκες με προκλητική εμφάνιση, ορισμένες από τις οποίες «φαίνονταν ακόμη και 14 ετών».

Στη συνέχεια, η χορεύτρια οδηγήθηκε σε υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, όπου ο Επστάιν της σύστησε τον πρίγκιπα Άντριου. Εκεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, χόρεψε για τους δύο άνδρες, αφαιρώντας τα ρούχα της μέχρι να μείνει μόνο με τα εσώρουχά της. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Επστάιν και ο πρίγκιπας Άντριου είπαν στην πελάτισσά μου ότι ήθελαν να κάνουν τρίο». Εκείνη απάντησε ότι είχε προσληφθεί αποκλειστικά για χορό και όχι για σεξ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ο Επστάιν την πίεσε, λέγοντάς της ότι θα πληρωνόταν αργότερα, και την έπεισαν να συμμετάσχει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις.

Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων, οι δύο άνδρες φέρονται να της πρότειναν να ταξιδέψει μαζί τους στις Παρθένες Νήσους, πρόταση που εκείνη αρνήθηκε. «Μπορεί να εργαζόταν ως εξωτική χορεύτρια, αλλά αντιμετωπίστηκε σαν πόρνη», αναφέρεται στην επιστολή του δικηγόρου.

Ο Βόγκελερ σημειώνει ότι η πελάτισσά του επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμη στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ωστόσο ήταν έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν το αίτημά της. Οι καταγγελίες, όπως υποστηρίζει, συνιστούν «παραβίαση προφορικής σύμβασης, αδικαιολόγητο πλουτισμό και διάφορες αδικοπραξίες», με αίτημα την καταβολή 250.000 δολαρίων εντός εννέα ημερών, με αντάλλαγμα τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Δεν είναι γνωστό εάν το ποσό καταβλήθηκε ποτέ.

Η υπόθεση φέρεται να προέκυψε λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση, τον Φεβρουάριο του 2011, της γνωστής φωτογραφίας που απεικονίζει τον πρίγκιπα Άντριου με το χέρι γύρω από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι νέες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο και παλαιότερες καταγγελίες. Το 2019, άλλη πρώην χορεύτρια είχε δηλώσει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου σε πάρτι στο σπίτι του Επστάιν στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζοντας ότι ο χρηματιστής προσλάμβανε γυναίκες «σύμφωνα με τα γούστα του Άντριου».

Παράλληλα, ο πρίγκιπας αντιμετωπίζει νέα νομική πίεση μετά από καταγγελία δεύτερης γυναίκας, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν τη μετέφερε αεροπορικώς στη Βρετανία για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου. Όπως αναφέρει, στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη για τσάι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ήταν περίπου 20 ετών όταν, το 2010, κατόπιν αιτήματος του Επστάιν, πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου στο Royal Lodge.

Ο Αμερικανός δικηγόρος της έχει απευθύνει τελεσίγραφο προς τον πρίγκιπα Άντριου και τη βασιλική οικογένεια, ζητώντας συνομιλίες για τις καταγγελίες, διαφορετικά προτίθεται να κινηθεί δικαστικά. Εκπρόσωποι του Άντριου κλήθηκαν να σχολιάσουν τις νέες αποκαλύψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί επίσημη απάντηση.