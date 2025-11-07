Όπως αναμενόταν, οι μέτοχοι της Tesla έκαναν κάτι πραγματικά πρωτοφανές, εγκρίνοντας ένα πακέτο αποδοχών για τον Eλον Μασκ που θα μπορούσε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να μετατρέψει τον CEO στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου.

Πρώτα, μερικές σημαντικές διευκρινίσεις: Η Tesla και ο Mασκ πρέπει να πετύχουν συγκεκριμένα ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ήδη τεράστιας χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας κατά 466%. Είναι εφικτό; Βεβαίως. Πιθανό; Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Αλλά αφού δεν είναι μηδενική η πιθανότητα να τα καταφέρει ο Mασκ, αξίζει να εξετάσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για «ένα τρισεκατομμύριο».

Πολλά τεχνολογικά και οικονομικά μέσα χρησιμοποιούν τελευταία τη λέξη που αρχίζει από “Τ”, σαν να σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι πως… δεν σημαίνει. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνω αυτό; Σκέψου γρήγορα ένα τρισεκατομμύριο από οτιδήποτε. Ένα τρισεκατομμύριο χαρτονομίσματα του δολαρίου. Ένα τρισεκατομμύριο κόκκους άμμου. Ένα τρισεκατομμύριο κουτάβια. Ό,τι κι αν φαντάζεσαι, είσαι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το ένα τρισεκατομμύριο είναι τόσο αστεία μεγαλύτερο απ’ ό,τι μπορούμε να συλλάβουμε, που πρακτικά δεν έχει νόημα.

Και αυτός είναι, εν μέρει, ο λόγος που η Tesla, καθώς στρέφεται να γίνει εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, επιδίδεται σε υπερβολές. Αν σου έλεγα ότι η Tesla μόλις ενέκρινε ένα πακέτο αξίας «εκατομμυριομμυριομμυρίων δολαρίων», δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. Ο Mασκ ήδη διαθέτει περιουσία 475 δισεκατομμυρίων δολαρίων — περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλον, ποτέ, στην ιστορία του κόσμου. Και φυσικά, περισσότερα χρήματα απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ κανείς να ξοδέψει.

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα που ανέφερε ο αρθρογράφος του KRWG, Jerry Pacheco, το 2020: Αν ξόδευες 40 δολάρια το δευτερόλεπτο, ασταμάτητα, θα χρειαζόσουν 289 ημέρες για να εξαντλήσεις ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αν έκανες το ίδιο με ένα τρισεκατομμύριο, θα σου έπαιρνε 792,5 χρόνια για να μείνεις χωρίς χρήματα.

Ας δούμε, για πλάκα, τι σημαίνει όταν το 1 ακολουθείται από 12 μηδενικά. Τι θα μπορούσες να αγοράσεις;

Με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα μπορούσες να αποκτήσεις:

1.428 κορυφαίους Shohei Ohtani. Ο Ohtani, ίσως ο σπουδαιότερος παίκτης μπέιζμπολ όλων των εποχών, υπέγραψε συμβόλαιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια με τους Dodgers. Μόλις το 0,07% ενός τρισεκατομμυρίου.

Ο Ohtani, ίσως ο σπουδαιότερος παίκτης μπέιζμπολ όλων των εποχών, υπέγραψε συμβόλαιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια με τους Dodgers. Μόλις το 0,07% ενός τρισεκατομμυρίου. Κάθε αυτοκίνητο που πωλείται φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακή επένδυση, βέβαια — αρχίζουν να χάνουν αξία μόλις τα βγάλεις από το σαλόνι.

Κακή επένδυση, βέβαια — αρχίζουν να χάνουν αξία μόλις τα βγάλεις από το σαλόνι. 10.000 CEOs της Starbucks. Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας καφέ, Brian Niccol, αμείβεται με το «ταπεινό» ποσό σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας καφέ, Brian Niccol, αμείβεται με το «ταπεινό» ποσό σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων. 333 υπερ-ουρανοξύστες. Αν έχεις δει τη νέα έδρα της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη, σκέφτηκες σίγουρα «ουάου, αυτό κόστισε μια περιουσία». Και θα είχες δίκιο: κόστισε 3 δισεκατομμύρια! Αλλά θα έπρεπε να το φτιάξεις άλλες 333 φορές για να φτάσεις το 1 τρισεκατομμύριο.

Αν έχεις δει τη νέα έδρα της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη, σκέφτηκες σίγουρα «ουάου, αυτό κόστισε μια περιουσία». Και θα είχες δίκιο: κόστισε 3 δισεκατομμύρια! Αλλά θα έπρεπε να το φτιάξεις άλλες 333 φορές για να φτάσεις το 1 τρισεκατομμύριο. 2.000 γιοτ του Jeff Bezos. Θα χρειαστείς όμως περίπου 25 εκατομμύρια τον χρόνο ανά σκάφος για συντήρηση.

Θα χρειαστείς όμως περίπου 25 εκατομμύρια τον χρόνο ανά σκάφος για συντήρηση. 465 Icon of the Seas. Αν προτιμάς το στυλ «πλωτό πάρτι», θα μπορούσες να αγοράσεις το Icon of the Seas της Royal Caribbean — το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Θα μπορούσες να πάρεις 465 τέτοια, περίπου όσα είναι και τα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αν προτιμάς το στυλ «πλωτό πάρτι», θα μπορούσες να αγοράσεις το Icon of the Seas της Royal Caribbean — το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Θα μπορούσες να πάρεις 465 τέτοια, περίπου όσα είναι και τα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όλη την Ivy League, πέντε φορές. Τα συνολικά αποθεματικά των οκτώ κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων ανέρχονται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορείς να κοστολογήσεις τη μόρφωση, φυσικά, αλλά για το 1/5 ενός τρισεκατομμυρίου, είναι ευκαιρία.

Τα συνολικά αποθεματικά των οκτώ κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων ανέρχονται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορείς να κοστολογήσεις τη μόρφωση, φυσικά, αλλά για το 1/5 ενός τρισεκατομμυρίου, είναι ευκαιρία. Μπόνους 2.923 δολάρια για κάθε Αμερικανό πολίτη. Τι φιλάνθρωπος! (Πρόσεχε όμως τον πληθωρισμό — έχουμε ξαναπεράσει από αυτό.)

Τι φιλάνθρωπος! (Πρόσεχε όμως τον πληθωρισμό — έχουμε ξαναπεράσει από αυτό.) Την Ελβετία. Εντάξει, ίσως δεν μπορείς κυριολεκτικά να αγοράσεις μια χώρα, αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελβετίας το περασμένο έτος ήταν λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα όνειρο για κερδοσκόπους!

Εντάξει, ίσως δεν μπορείς κυριολεκτικά να αγοράσεις μια χώρα, αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελβετίας το περασμένο έτος ήταν λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα όνειρο για κερδοσκόπους! Κάθε σπίτι στη Χαβάη. Υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά στη Χαβάη, και σύμφωνα με τη Zillow κοστίζουν κατά μέσο όρο 826.575 δολάρια. Φάε τη σκόνη του, Larry Ellison.

Υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά στη Χαβάη, και σύμφωνα με τη Zillow κοστίζουν κατά μέσο όρο 826.575 δολάρια. Φάε τη σκόνη του, Larry Ellison. Την Coca-Cola, συν ένα αναψυκτικό για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Αγόρασε την εταιρεία για περίπου 300 δισεκατομμύρια, και θα σου μείνουν αρκετά για να πάρεις σε όλους τους 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους ένα δωδεκάρι Coke.

Αγόρασε την εταιρεία για περίπου 300 δισεκατομμύρια, και θα σου μείνουν αρκετά για να πάρεις σε όλους τους 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους ένα δωδεκάρι Coke. Την Toyota, τη Volkswagen, τη Stellantis, τη Hyundai, τη Ford και τη GM. Αν θέλεις να ανταγωνιστείς την Tesla, χρειάζεσαι μέγεθος.

Αν θέλεις να ανταγωνιστείς την Tesla, χρειάζεσαι μέγεθος. Την ExxonMobil, τη Chevron και την ConocoPhillips. Ποιος ξέρει; Ίσως τελικά η ηλεκτροκίνηση να μη δουλέψει, και η Tesla να θελήσει να μπει στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Η αγορά των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών θα βοηθούσε.

Συμπέρασμα: Είτε μας αρέσει είτε όχι, μπαίνουμε σε μια εποχή όπου εταιρείες και διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να συγκεντρώσουν πλούτο τόσο τεράστιο που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τον κατανοήσει. Ο πλούτος στην κορυφή είναι ασύλληπτος — πολλαπλάσια μεγέθη πέρα από τους αριθμούς που βλέπουμε στους δικούς μας λογαριασμούς. Ένα παράδοξο πλεονέκτημα; Αν κατανοήσεις την παραλογή έκταση που έχει ένα τρισεκατομμύριο οτιδήποτε, το αμερικανικό δημόσιο χρέος των 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για το οποίο οι οικονομολόγοι μιλούν εδώ και χρόνια, φαίνεται σχεδόν λογικό. Το τεράστιο εθνικό μας χρέος είναι απλώς 38 πιθανοί Elon Musk; Ή μόλις 7,5 Nvidias; Ε, νομίζω πως μπορούμε να το διαχειριστούμε.

Με πληροφορίες από CNN