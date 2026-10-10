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Η μεγάλη επισκεψιμότητα προκάλεσε την προσωρινή κατάρρευση της ιστοσελίδας, αναγκάζοντας τους τεχνικούς να προβούν σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες.

Η ηθοποιός συμμετέχει στο εγχείρημα ως συνιδιοκτήτρια μαζί με τον Τιμ Στόουκλι, επιδιώκοντας τον έλεγχο της ψηφιακής της εικόνας.

Το κόστος της μηνιαίας συνδρομής ορίστηκε στα 19,99 δολάρια, ενώ διατίθεται και επιπλέον περιεχόμενο με χρεώσεις από 18 έως 88 δολάρια.

Η Φοξ στοχεύει μέσω αυτής της επιχειρηματικής κίνησης να ενισχύσει την αυτονομία των γυναικών δημιουργών στην αξιοποίηση της δημοτικότητάς τους.

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Με ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα που στρέφεται στο συνδρομητικό περιεχόμενο ενηλίκων, η Μέγκαν Φοξ επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δημοτικότητά της, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον. Η ηθοποιός λανσάρει τη δική της πλατφόρμα, τύπου OnlyFans, στην οποία διαθέτει αποκλειστικές φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις, ενώ η αυξημένη επισκεψιμότητα οδήγησε, όπως αποκάλυψε η ίδια, σε προσωρινή κατάρρευση της ιστοσελίδας.

Η Φοξ ανακοίνωσε το νέο εγχείρημά της την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται φορώντας εσώρουχα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο που θα μπορούν να βρουν οι συνδρομητές στη νέα της σελίδα.

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Στη συνέχεια, μοιράστηκε τον σύνδεσμο της πλατφόρμας με τους ακολούθους της, υποσχόμενη πρόσβαση σε «βίντεο, φωτογραφίες και αναρτήσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού», αλλά και τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μαζί της μέσω προσωπικών μηνυμάτων.

Λίγη ώρα αργότερα, η ηθοποιός επανήλθε με ένα νέο story, αποκαλύπτοντας ότι η ιστοσελίδα αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας. «Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι εργάζονταν για να την επαναφέρουν σε λειτουργία.

Πόσο κοστίζει η συνδρομή στη Μέγκαν Φοξ

Η μηνιαία συνδρομή στη σελίδα της Μέγκαν Φοξ κοστίζει 19,99 δολάρια, ενώ οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και σε επιπλέον περιεχόμενο επί πληρωμή. Οι τιμές για τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις κυμαίνονται από 18 έως 88 δολάρια, πέρα από το κόστος της συνδρομής.

Σύμφωνα με το Page Six, η Φοξ επιβεβαίωσε ότι συμμετέχει ως συνιδιοκτήτρια στη νέα πλατφόρμα, την οποία δημιούργησε σε συνεργασία με τον Τιμ Στόουκλι, συνιδρυτή του OnlyFans.

Η ίδια παρουσίασε το εγχείρημα ως μια προσπάθεια να αποκτήσουν οι γυναίκες μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εικόνα τους, στο κοινό τους και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν εμπορικά τη δημοτικότητά τους.

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«Εδώ και δεκαετίες, οι γυναίκες ακούν ότι η προβολή τους ισοδυναμεί με δύναμη, ενώ κάποιος άλλος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατφόρμα, το κοινό ή την εικόνα τους. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν και τα τρία υπό τον έλεγχό τους», δήλωσε η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Στόουκλι υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Φοξ δεν περιορίζεται στη δημιουργία μιας προσωπικής σελίδας. Όπως ανέφερε, η ηθοποιός έχει ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση της ίδιας της πλατφόρμας.

Με αυτό το εγχείρημα, η Μέγκαν Φοξ δεν περιορίζεται στη διάθεση αποκλειστικού περιεχομένου στους θαυμαστές της, αλλά συμμετέχει και στην επιχειρηματική πλευρά μιας αγοράς που βασίζεται ολοένα περισσότερο στην άμεση σχέση των δημιουργών με το κοινό τους.

Με πληροφορίες από τη NYPost

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