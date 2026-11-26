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Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του λόγω εκκρεμούς απόφασης απέλασης που είχε εκδοθεί σε βάρος του από το 2014.

Ο νικητής παραμένει υπό κράτηση έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο άνδρας θα μπορέσει να εισπράξει το χρηματικό έπαθλο των 650.000 δολαρίων μετά τη σύλληψή του.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων απέλασης που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

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Μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, η χαρά για την κατάκτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων μετατράπηκε σε αγωνία για το μέλλον του. Ο λόγος για τον Αριέλ Βελάσκες-Μοράλες, με καταγωγή από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος κέρδισε ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο σε παιχνίδι ξυστό στη Μασαχουσέτη, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη από την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς φέρεται να παρέμενε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η ιστορία του έγινε γνωστή το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η υπηρεσία λαχείων της Μασαχουσέτης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του νικητή. Στο στιγμιότυπο, ο Βελάσκες-Μοράλες εμφανιζόταν χαμογελαστός, κρατώντας επιταγή αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

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Η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος συγχαρητηρίων από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, αρκετοί από τους οποίους του ευχήθηκαν να αξιοποιήσει τα χρήματα και να εκπληρώσει τα όνειρά του.

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, άνδρες της ICE προχώρησαν στη σύλληψή του στην ανατολική Βοστώνη, στην περιοχή όπου είχε αγοράσει το τυχερό δελτίο από τοπικό κατάστημα, καταβάλλοντας μόλις 10 δολάρια.

«Φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής διευθυντής δημοσίων σχέσεων της ICE, Μάικα Μποκ, σχολιάζοντας την υπόθεση σε σχετική ανακοίνωση.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του νικητή και του χρηματικού επάθλου συνέβαλε στον εντοπισμό του από τις μεταναστευτικές Αρχές. Η ICE, πάντως, δεν έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα του CNN αναφορικά με τις συνθήκες της σύλληψης, αλλά ούτε και για το σημείο όπου κρατείται.

Η απόφαση απέλασης που εκκρεμούσε από το 2014

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ICE, ο Βελάσκες-Μοράλες εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ το 2013, περνώντας από την περιοχή της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε στο Τέξας, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

Μετά την είσοδό του στη χώρα, συνοριοφύλακες τού παρέδωσαν έγγραφο με το οποίο καλούνταν να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου που εξετάζει υποθέσεις μετανάστευσης. Παράλληλα, του δόθηκαν πληροφορίες για οργανώσεις που προσφέρουν δωρεάν νομική υποστήριξη, ενώ του επιτράπηκε προσωρινά να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι το 2014 εκδόθηκε σε βάρος του απόφαση απέλασης από δικαστή μεταναστευτικών υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία, σύμφωνα με την ίδια, δεν εκτέλεσε, παραμένοντας στη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ICE, ο άνδρας θα εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό κράτηση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εξασφαλίσει νομική εκπροσώπηση, ενώ το CNN αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει εάν διαθέτει δικηγόρο.

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Η πρώτη του συμμετοχή στο παιχνίδι τού απέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια

Το χρηματικό έπαθλο προήλθε από το παιχνίδι «$2,000,000 50X Cashword» της λοταρίας της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για ένα ξυστό με μορφή σταυρόλεξου, στο οποίο οι συμμετέχοντες πρέπει να αποκαλύψουν γράμματα και να σχηματίσουν ολοκληρωμένες λέξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Βελάσκες-Μοράλες δοκίμαζε για πρώτη φορά την τύχη του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατάφερε να σχηματίσει συνολικά 11 λέξεις, εξασφαλίζοντας έτσι το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής επέλεξε να εισπράξει το ποσό εφάπαξ, αντί να το λάβει σε δόσεις. Με βάση τους όρους του παιχνιδιού, η επιλογή αυτή αντιστοιχούσε σε 650.000 δολάρια πριν από την αφαίρεση των φόρων.

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Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα της τύχης των χρημάτων μετά τη σύλληψή του, καθώς δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το εάν και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να τα εισπράξει ή να τα διαχειριστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της λοταρίας της Μασαχουσέτης δεν προβλέπουν ως προϋπόθεση συμμετοχής τη νόμιμη διαμονή στην πολιτεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να βρίσκονται εντός των πολιτειακών ορίων όταν αγοράζουν το δελτίο ή συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Στο επίκεντρο η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική Τραμπ

Η υπόθεση του Βελάσκες-Μοράλες έρχεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των επιχειρήσεων της ICE, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης επιχείρησης απελάσεων στην ιστορία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι και οι συλλήψεις δεν περιορίζονται πλέον στις συνοριακές περιοχές, αλλά επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο ρεπορτάζ του CNN, τον Ιούλιο του 2026 ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE είχε προσεγγίσει τις 66.000, καταγράφοντας αύξηση περίπου 70% σε σχέση με την περίοδο ανάληψης των καθηκόντων του Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, μετά τη σημαντική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε δημόσια προβληματισμένος για το κατά πόσο οι πρακτικές εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής του έχουν ξεπεράσει τα όρια, προκαλώντας αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Δεν έχει, ωστόσο, καταστεί σαφές εάν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική αναθεώρηση της στρατηγικής του.

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Αναφερόμενη στη σύλληψη του Βελάσκες-Μοράλες, η ICE υποστήριξε ότι οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ και έχουν διαπράξει εγκλήματα δεν μπορούν να παραμείνουν στη χώρα και θα απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας ότι στόχος της υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, η ενίσχυση της λογοδοσίας και η προστασία των αμερικανικών κοινοτήτων.

Ωστόσο, από το δημοσίευμα του CNN δεν προκύπτει ότι ο Βελάσκες-Μοράλες έχει καταδικαστεί ή κατηγορηθεί για κάποιο άλλο ποινικό αδίκημα πέραν των παραβάσεων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό καθεστώς του.