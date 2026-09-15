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Οι μεξικανικές αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως γυναικοκτονία, ενώ οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.

Φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Μορέλος πραγματοποίησαν σιωπηλή δέηση στη μνήμη της άτυχης κοπέλας, ζητώντας παράλληλα από τις αρχές την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τις γυναίκες στην περιοχή.

Το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας καταδίκασε τη δολοφονία και αποφάσισε να ακυρώσει τη μετάβαση φοιτητών του στο συγκεκριμένο μεξικανικό ίδρυμα, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής που συμμετείχε το θύμα.

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Την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τη δολοφονία μιας 21χρονης Ισπανίδας φοιτήτριας στο κεντρικό Μεξικό εξέφρασε χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας. Η νεαρή υπήκοος της Ισπανίας έχασε τη ζωή της το Σάββατο, ενώ οι μεξικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως γυναικοκτονία.

«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια της 21χρονης.

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Η Κλαούντια Τακορόντε, η οποία σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, είχε ταξιδέψει στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.

Claudia Tacoronte estudiante española de 21 años fue asesinada con un arma blanca en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/3W0CIoCwre pic.twitter.com/1eDsgUDJHM September 14, 2026

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura, στην Καουάτλα της πολιτείας Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του Μεξικού. Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, μετέδωσαν ότι η φοιτήτρια έχασε τη ζωή της έπειτα από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Η νεαρή βρισκόταν στη Μορέλος για λιγότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας, Φερνάντο Μπλουμενκρόν. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 21χρονη είχε μεταβεί στο πολιτιστικό κέντρο προκειμένου να παρακολουθήσει ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα φαρμακευτικά φυτά.

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας, Άνα Ρεδόνδο, έγραψε χθες στην πλατφόρμα X ότι η συμμετοχή της νεαρής στο πρόγραμμα ανταλλαγής θα έπρεπε να της προσφέρει «εμπειρία μάθησης και ελευθερίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έμφυλη βία «δεν γνωρίζει σύνορα ούτε ηλικία». Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν στήριξη στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση.

1/9 Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada, fue asesinada en Cuautla, Morelos, a pocas semanas de haber llegado a México para cursar un intercambio académico en la UAEM pic.twitter.com/Y3VJCBFWrg Advertisement September 15, 2026

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos colocaron un pupitre con una ofrenda floral para la alumna de nacionalidad española Claudia Tacoronte Aguilera, quien fue asesinada en un presunto asalto al salir de la Casa de Cultura de Cuautla.



📹Alejandro López pic.twitter.com/6S3P8GhpKM — REFORMA (@Reforma) September 14, 2026

Τη Δευτέρα, φοιτητές στο μεξικανικό πανεπιστήμιο συμμετείχαν σε σιωπηλή δέηση στη μνήμη της 21χρονης και ζήτησαν από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης ενίσχυση των μέτρων προστασίας για τις φοιτήτριες, κάνοντας αναφορά και σε άλλους πρόσφατους θανάτους γυναικών στην πολιτεία Μορέλος.

Στη Γρανάδα, το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούσε η Κλαούντια Τακορόντε καταδίκασε τη δολοφονία της και τήρησε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν της. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, το πανεπιστήμιο αποφάσισε να ακυρώσει την έλευση τριών φοιτητών που επρόκειτο να μεταβούν στη Μορέλος το επόμενο εξάμηνο, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος ανταλλαγής.

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Η έμφυλη βία εξακολουθεί εδώ και χρόνια να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις μεξικανικές αρχές, οι οποίες δυσκολεύονται να περιορίσουν τα περιστατικά που παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

📹 Un video obtenido por EL PAÍS muestra al hombre señalado como presunto agresor de Claudia Tacoronte alejándose del lugar con una mochila, poco después del ataque ocurrido en Cuautla.



La estudiante española buscó refugio en la Casa de la Cultura, pero el atacante la habría… pic.twitter.com/0PWzcsP71k — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 15, 2026

Μόνο στην πολιτεία Μορέλος καταγράφηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, σε ολόκληρο το Μεξικό καταγράφηκαν συνολικά 380 γυναικοκτονίες.

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Με πληροφορίες από El Pais English