Τον γύρο του κόσμου κάνει το τραγικό τέλος του 57χρονου ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία στην Αυστραλία ενώ έκανε σερφ.

Στο φως έρχεται και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης. «Μη με δαγκώσεις. Δεν θέλω να με δαγκώσεις», ήταν τα τελευταία του λόγια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef. Ο ομογενής βρισκόταν στη θάλασσα με φίλους, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία. Προσπάθησε να ξεφύγει αλλά τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά και τελικά υπέκυψε.

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης, αλλά την προσπάθεια των υπόλοιπων σέρφερ να τον σώσουν ανασύροντάς τον αιμόφυρτο από τη θάλασσα.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Sky News της Αυστραλίας ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ», εκτιμώντας ότι το μήκος του έφτανε περίπου τα έξι μέτρα.

«Ο άνδρας (σ.σ. Μερκούρης Ψυλλάκης) που ήταν στο νερό φώναζε: «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις». «Μετά είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.

H τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε σημειωθεί το 2022, όταν δύτης σκοτώθηκε στο Λιτλ Μπέι. Η παραλία Ντι Γουάι διαθέτει προστατευτικά δίχτυα, ωστόσο το Λονγκ Ριφ δεν έχει. Οι Αρχές διερευνούν ακόμα το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον Μερκούρη Ψυλλάκη.