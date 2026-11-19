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Οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της στρατιωτικής ηγεσίας περί αντιτρομοκρατικής δράσης, διαπιστώνοντας πρόθεση καταστροφής του πληθυσμού μέσω συστηματικών δολοφονιών και βίαιων πρακτικών.

Το Δικαστήριο κάλεσε τη Μιανμάρ να καταβάλει αποζημιώσεις, να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισθέντων και να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των επιζώντων.

Η ιστορική αυτή απόφαση δημιουργεί ένα κρίσιμο νομικό προηγούμενο για τη διεθνή δικαιοσύνη, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει μελλοντικές υποθέσεις γενοκτονίας, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής κατά του Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

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Ιστορική απόφαση εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), κρίνοντας ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία σε βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2016 και το 2017.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου του ΟΗΕ βάζει τέλος σε μια πολυετή, επτάχρονη δικαστική διαμάχη και αποτελεί εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή κοινότητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που το Διεθνές Δικαστήριο αναγνωρίζει επίσημα την ευθύνη ενός κράτους για διάπραξη γενοκτονίας.

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Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Γιούτζι Ιουασάουα, ανακοίνωσε ότι η πλειοψηφία των εννέα από τους συνολικά 15 δικαστές κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά των Ροχίνγκια». Η ετυμηγορία θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές υποθέσεις γενοκτονίας σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η ιδιαίτερα σημαντική προσφυγή κατά του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

The International Court of Justice has ruled that Myanmar committed genocide against the Rohingya in northern Rakhine State. The UN’s top court found Myanmar’s security forces had the intent to destroy a ‘substantial part’ of the ethnic minority group during a 2017 military campaign. November 19, 2026

Η στρατιωτική επιχείρηση που ανάγκασε περισσότερους από 700.000 Ροχίνγκια να εγκαταλείψουν τη Μιανμάρ

Η στρατιωτική εκστρατεία της περιόδου 2016-2017 στη Μιανμάρ είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 700.000 Ροχίνγκια, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στο γειτονικό Μπανγκλαντές.

Οι μαρτυρίες όσων διέφυγαν από τη χώρα περιλάμβαναν σοκαριστικές αναφορές για μαζικές δολοφονίες ενηλίκων και παιδιών, ομαδικούς βιασμούς γυναικών και κοριτσιών, καθώς και ολόκληρα χωριά που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Κατά την ανάγνωση της απόφασης, η οποία διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες στην κατάμεστη Μεγάλη Αίθουσα της Δικαιοσύνης στη Χάγη, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου κάλεσε τη Μιανμάρ να προχωρήσει σε αποζημιώσεις και αποκατάσταση των θυμάτων.

Στα μέτρα που ζητείται να ληφθούν περιλαμβάνονται η διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής των Ροχίνγκια στις πατρογονικές τους εστίες, η επιστροφή ή αντικατάσταση των περιουσιών που έχασαν, καθώς και η παροχή σωματικής και ψυχολογικής αποκατάστασης στους επιζώντες.

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Γιατί η απόφαση για τη γενοκτονία των Ροχίνγκια αφορά και την υπόθεση του Ισραήλ

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου παρακολουθούνταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θεωρείται ότι θα δημιουργήσει σημαντικό νομικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πιθανή επίδρασή της στην υπόθεση που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η γενοκτονία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα που αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Ο ορισμός της διαμορφώθηκε μετά το Ολοκαύτωμα των Ναζί και κατοχυρώθηκε με τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1948 για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.

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Η απόδειξή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και σε σύγκριση με τα εγκλήματα πολέμου, καθώς δεν αρκεί να διαπιστωθούν μαζικές δολοφονίες ή άλλες φρικαλεότητες. Απαιτείται να αποδειχθεί η ύπαρξη συγκεκριμένης πρόθεσης καταστροφής, στο σύνολό της ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.

«Το Δικαστήριο είναι πλήρως πεπεισμένο ότι η Μιανμάρ διέπραξε πράξεις που εμπίπτουν στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία, με πρόθεση να καταστρέψει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των Ροχίνγκια στη χώρα», δήλωσε ο Ιουασάουα κατά την ανάγνωση της απόφασης.

Η προσφυγή της Γκάμπια και τα στοιχεία για τις επιθέσεις κατά των Ροχίνγκια

Η υπόθεση κατά της Μιανμάρ κινήθηκε από τη Γκάμπια, μια χώρα με μουσουλμανική πλειονότητα, η οποία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο εκ μέρους των επιζώντων Ροχίνγκια.

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Η προσφυγή βασίστηκε σε καταγγελίες για δηλώσεις που παρέπεμπαν σε γενοκτονικές προθέσεις, αλλά και σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποσκοπούσε στην εξόντωση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.

Οι καταγγελίες αφορούσαν τις στρατιωτικές επιθέσεις στην πολιτεία Ραχίν, όπου στρατιώτες φέρονται να πυροβολούσαν ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν, ενώ παράλληλα εμπόδιζαν την επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές όπου ζούσαν. Τον Ιανουάριο, το Διεθνές Δικαστήριο πραγματοποίησε κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις, προκειμένου να ακούσει τις μαρτυρίες επιζώντων που ταξίδεψαν από τους προσφυγικούς καταυλισμούς του Μπανγκλαντές.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια εξακολουθούν να ζουν στο Μπανγκλαντές, στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό του κόσμου. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι λιγότεροι από 600.000 παραμένουν στη Μιανμάρ, όπου κυριαρχεί ο βουδιστικός πληθυσμός.

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Οι ομαδικοί βιασμοί και η προσπάθεια περιορισμού των γεννήσεων

Ιδιαίτερη σημασία στην απόφαση αποδίδεται και στη σεξουαλική βία που ασκήθηκε κατά των γυναικών Ροχίνγκια. Νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο μιας γενοκτονίας. Η Σύμβαση του ΟΗΕ προβλέπει ότι στις πράξεις γενοκτονίας μπορούν να περιλαμβάνονται και ενέργειες που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων μέσα σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

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Ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι ομαδικοί βιασμοί και οι ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών από στρατιώτες δεν αποτελούσαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά πραγματοποιούνταν με συστηματικό και σκόπιμο τρόπο, με στόχο να εμποδιστεί η αναπαραγωγή των Ροχίνγκια.

Το Διεθνές Δικαστήριο φαίνεται να υιοθέτησε αυτή την εκτίμηση, επισημαίνοντας ότι ο στρατός χρησιμοποίησε τη σεξουαλική βία για να πλήξει σωματικά και ψυχολογικά τη βούληση και τη δυνατότητα του πληθυσμού των Ροχίνγκια να τεκνοποιήσει.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά και στο κοινωνικό στίγμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν επιβιώσει από βιασμό, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας και τη συνέχιση της αναπαραγωγής.

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Παράλληλα, η Μιανμάρ είχε εφαρμόσει και άλλα μέτρα περιορισμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με την απόφαση, ένα από αυτά ήταν ο περιορισμός στον αριθμό των παιδιών που μπορούσε να αποκτήσει κάθε οικογένεια Ροχίνγκια, με ανώτατο όριο τα δύο παιδιά.

Η Μιανμάρ αρνήθηκε τις κατηγορίες – Τι υποστήριξε η στρατιωτική ηγεσία

Η κυβέρνηση της Μιανμάρ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ως στόχο μια ένοπλη οργάνωση των Ροχίνγκια, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις ανταρτοπόλεμου.

Σύμφωνα με την εκδοχή της, ο στρατός απάντησε στις επιθέσεις αυτές με εκτεταμένες επιχειρήσεις «εκκαθάρισης». Ωστόσο, οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι οι στρατιωτικές ενέργειες είχαν ως κύριο σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν αποδέχθηκαν ούτε την εκδοχή ότι επρόκειτο απλώς για προσπάθεια τιμωρίας ή βίαιου εκτοπισμού του πληθυσμού, χωρίς να υπάρχει πρόθεση γενοκτονίας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο σημερινός ηγέτης της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του στρατού κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του 2016 και του 2017. Σε βάρος του εκκρεμεί αίτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), για κατηγορίες που αφορούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο διεθνών δικαστηρίων: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξετάζει την ευθύνη κρατών, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να διώκει και να δικάζει φυσικά πρόσωπα για διεθνή εγκλήματα. Ο πρώην στρατηγός ανέτρεψε το 2021 την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, με πραξικόπημα που οδήγησε τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Τον Απρίλιο ανέλαβε καθήκοντα πολιτικού προέδρου, έπειτα από εκλογές που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχαν χαρακτηριστεί ευρέως αναξιόπιστες.

Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η απόφαση της Χάγης

Παρά τη βαρύτητα της απόφασης, το Διεθνές Δικαστήριο δεν διαθέτει μηχανισμό άμεσης επιβολής των αποφάσεών του. Ωστόσο, οι αποφάσεις του είναι νομικά δεσμευτικές και έχουν σημαντικό διπλωματικό βάρος, ενώ μπορούν να επηρεάσουν τη διεθνή στάση απέναντι σε ένα κράτος, ακόμη και μέσω της επιβολής κυρώσεων.

Το Ισραήλ και ο σημαντικότερος σύμμαχός του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθούν στενά την υπόθεση της Μιανμάρ, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση προσφέρει ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την υπόθεση της Γάζας, την οποία έχει προσφύγει η Νότια Αφρική.

Ήδη, ανεξάρτητες ερευνητικές αποστολές του ΟΗΕ, καθώς και ειδικοί επιστήμονες που μελετούν τις γενοκτονίες, έχουν υποστηρίξει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα. Tην ίδια στιγμή, πριν από την έκδοση της απόφασης, είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι μια καταδικαστική ετυμηγορία σε βάρος της Μιανμάρ θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επιβολή κυρώσεων κατά δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Μεταξύ των προσώπων που θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο αναφέρθηκε και η Ναβανέθεμ Ναβί Πιλάι, η οποία τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η απόφαση για τη γενοκτονία των Ροχίνγκια δεν αφορά, επομένως, μόνο το παρελθόν της Μιανμάρ και τις φρικαλεότητες που καταγγέλθηκαν κατά τη στρατιωτική επιχείρηση του 2016-2017. Αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη για τη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα κριθούν και άλλες σοβαρές υποθέσεις γενοκτονίας τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters