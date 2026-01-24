Μια 32χρονη μικροβιολόγος από το Μόντρεαλ έχει μετατρέψει την επιστήμη σε viral θέαμα, μοιράζοντας στο Instagram μοναδικές εικόνες από δείγματα κάτω από το μικροσκόπιο και συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο followers, με μερικά βίντεό της να φτάνουν τα 77 εκατομμύρια views.

Η Κλοέ Σαβάρ, γνωστή στο Instagram ως @Tardibabe, έχει φέρει στο προσκήνιο την μικροβιολογία με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε στο διαδίκτυο: μέσα από εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες από τον αθέατο κόσμο κάτω από το μικροσκόπιο.



Αρχικά ξεκίνησε ως χόμπι κατά την περίοδο της πανδημίας, αναρτώντας εικόνες και βίντεο από καθημερινά αντικείμενα — όπως φρούτα και δείγματα νερού — που φαίνονται τελείως διαφορετικά σε μοριακό επίπεδο. Αυτό το περιεχόμενο, γεμάτο χρώμα και περίεργες δομές, γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και έγινε viral.

Τα βίντεο της δεν είναι απλώς επιστημονικά. Μοιάζουν με μικρά επεισόδια από εκπαιδευτικές σειρές, με την ίδια να παίζει τον ρόλο της «οδηγού» στον μικρόκοσμο. Το πρώτο μεγάλο της viral βίντεο αφορούσε ένα αχλάδι υπό το μικροσκόπιο, με εξηγήσεις για την τραχιά υφή του και ακολούθησαν πολλά περισσότερα.

Το πιο δημοφιλές βίντεό της, που δείχνει τα δάκρυά της να στεγνώνουν και τη συμπύκνωση αλάτων και λιπιδίων, συγκέντρωσε πάνω από 77 εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια likes, μετατρέποντας την επιστήμη σε «θέαμα» για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με τη δημιουργία περιεχομένου, η Σαβάρ συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες, επιστημονικά μουσεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ προσπαθεί να δείξει ότι η επιστήμη μπορεί να είναι όμορφη, προσβάσιμη και διασκεδαστική. ακόμα και όταν αφορά τα πιο μικρά πράγματα που δεν βλέπουμε με γυμνό μάτι.