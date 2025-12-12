Είναι ίσως η πρώτη φορά που η πρόεδρος της ΕΕ στέλνει ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντάς του «να μην ανακατεύεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη της στην εκδήλωση του POLITICO 28 δήλωσε ότι «όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί».

Advertisement

Advertisement

«Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία» πρόσθεσε η επικεφαλής της Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσε αντιδράσεις.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι πάντα είχε «πολύ καλή συνεργασία» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «το ίδιο ισχύει και σήμερα», υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και όχι να κάνει συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης. Αλλά τι είναι πραγματικά σημαντικό; Σημαντικό είναι να είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», είπε.

«Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε κι εμείς. Και αυτό είναι κρίσιμο να το θυμόμαστε: Ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας τα υπερασπιστούμε. Ας σταθούμε υπέρ μιας ενωμένης Ευρώπης. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάζουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν», κατέληξε.

Όταν οι ΗΠΑ «στηρίζουν» τη Ρωσία έναντι της ΕΕ

Ο Τραμπ έχει κατ επανάλληψη κατηγορήσει την ΕΕ ότι η στρατηγική της υιοθετεί ρητορικές και θεωρίες που έχουν εμφανιστεί στις ακραίες πολιτικές δυνάμεις και τους Ευρωπαίους για «καταπίεση της ελευθερίας του λόγου», για υπερρύθμιση και για αποτυχία να επιτρέψουν στην «πλειονότητα» να εκφράσει την επιθυμία της για ειρήνη με τη Ρωσία, ενώ μιλά για κίνδυνο πολιτιστικού αφανισμού της Γηραιάς Ηπείρου.

Με τα ακροδεξιά κόμματα είτε στην κυβέρνηση είτε να υποστηρίζουν δεξιές συμμαχίες είτε να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί λόγο για αισιοδοξία». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει να καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης, τονίζει ο Gurdian.

Advertisement

Η Ρωσία, αντίθετα, σύμφωνα με το CNN, αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστη επιείκεια. Περιγράφεται ως χώρα με την οποία οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν «στρατηγική σταθερότητα».

Η Ουάσιγκτον παρουσιάζεται όχι ως σύμμαχος της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ, αλλά ως «μεσολαβητής» που θα αποτρέψει μια σύγκρουση Ευρώπης-Ρωσίας. Αυτό σηματοδοτεί μια βαθιά μετατόπιση, με τη Ρωσία να παύει να θεωρείται επιτιθέμενη δύναμη και να αντιμετωπίζεται ως ισότιμος συνομιλητής, ενώ η Ευρώπη ως ανώριμος διεθνής παράγοντας.

Η κορύφωση αυτής της λογικής βρίσκεται στις αναφορές για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η προτεραιότητα είναι «η ταχεία παύση των εχθροπραξιών» και η «επιβίωση της Ουκρανίας ως βιώσιμου κράτους». Οι διατυπώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να πιέσει το Κίεβο για παραχωρήσεις, ενώ το έγγραφο παραχωρεί στη Ρωσία το δώρο της απαίτησης να «τερματιστεί η αντίληψη του ΝΑΤΟ ως συνεχώς επεκτεινόμενης συμμαχίας».

Advertisement