Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο μετά την παρουσίαση του απαχθέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν.

«Αυτό είναι το ημισφαίριο μας και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ.

Advertisement
Advertisement

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μήνυμα δεν παραπέμπει καθόλου στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που επικαλούνται οι ΗΠΑ.