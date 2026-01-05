Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο μετά την παρουσίαση του απαχθέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν.

«Αυτό είναι το ημισφαίριο μας και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το μήνυμα δεν παραπέμπει καθόλου στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που επικαλούνται οι ΗΠΑ.