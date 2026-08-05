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Το ζευγάρι είχε επενδύσει πάνω από 300.000 ευρώ για τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες.

Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ολοσχερώς το ακίνητο και όλα τα υπάρχοντα της οικογένειας, η οποία είχε πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στη Βρετανία.

Το ζευγάρι, που ανέμενε τη γέννηση διδύμων, φιλοξενείται προσωρινά σε διαμέρισμα στο Χέιστινγκς προσπαθώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες της απώλειας.

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Στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αιγιάλεια, στην ορεινή Πελοπόννησο, αναφέρεται σε εκτενές ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα Mirror, παρουσιάζοντας την ιστορία μιας οικογένειας από τη Βρετανία που είδε το όνειρό της για μια νέα ζωή στην Ελλάδα να καταρρέει μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φωτιές στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Αιγιάλεια ανέτρεψαν τα σχέδια του Ρόρι Κλίφορντ και της Στέφανι Χάρπερ, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου 2026. Το ζευγάρι είχε ήδη μεταφέρει τα προσωπικά του αντικείμενα και είχε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μόνιμη μετεγκατάστασή του.

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Το σπίτι καταστράφηκε λίγες ημέρες πριν από τη νέα αρχή

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το ακίνητο το 2023 και επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσει, όπως αναφέρει η Mirror, το ιδανικό οικογενειακό σπίτι στην ελληνική ύπαιθρο. Οι προετοιμασίες για τη μετακόμιση είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους είχαν ήδη εγγραφεί σε τοπικό σχολείο, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν να μεταφέρει στην Ελλάδα και τα τρία σκυλιά διάσωσης που έχει υιοθετήσει.

Ωστόσο, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά τους, ανατρέποντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο έναν σχεδιασμό που, όπως αναφέρουν, προετοίμαζαν για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η Στέφανι Χάρπερ, η οποία είναι έγκυος σε δίδυμα και μητέρα ακόμη τριών παιδιών, μίλησε στη Mirror για τη δοκιμασία που βιώνει η οικογένειά της μετά την καταστροφή. «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, αλλά αυτό μας διέλυσε. Η θλίψη και το κενό είναι αβάσταχτα. Δεν χάσαμε μόνο το σπίτι που χτίσαμε, αλλά όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια χρηματοδότησε το εγχείρημα χρησιμοποιώντας τις οικονομίες της, τραπεζικά δάνεια και τα έσοδα από την επιχείρηση σχεδιαστικών επίπλων που διατηρούσε στη Βρετανία. Παράλληλα, είχε πουλήσει σχεδόν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Μετά την καταστροφή, η οικογένεια φιλοξενείται σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς, στη νοτιοανατολική Αγγλία, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες της μεγάλης απώλειας.