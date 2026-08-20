Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην κατοικία του Ουκρανού επιχειρηματία Βάντιμ Γερμολάεφ, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα επέστρεψε στην Ουκρανία όπου συναντήθηκε με έναν αξιωματικό πληροφοριών και έναν πρώην αστυνομικό, οι οποίοι την είχαν πληρώσει για την αποστολή.

Οι δύο άνδρες φέρονται να δολοφόνησαν τη Μπερεζόφσκα σε δασική περιοχή κοντά στο Κίεβο, θάβοντας το σώμα της σε πρόχειρο τάφο λίγες ημέρες μετά.

Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για τη διάπραξη του φόνου κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.

Το κίνητρο της επίθεσης κατά του επιχειρηματία παραμένει άγνωστο, καθώς η δολοφονία της Μπερεζόφσκα εμπόδισε την αποκάλυψη των πραγματικών εντολέων της επιχείρησης.

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Μια υπόθεση που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ ξεκινά από τη βομβιστική επίθεση της 29ης Ιουνίου εναντίον του Ουκρανού εκατομμυριούχου Βάντιμ Γερμολάεφ στο Μονακό και καταλήγει στη δολοφονία της φερόμενης ως δράστιδας, της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόφσκα.

Σύμφωνα με την έρευνα του CNN και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα, η Μπερεζόφσκα φέρεται να παρακολούθησε επί ημέρες την κατοικία του Γερμολάεφ και να άφησε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Η έκρηξη τραυμάτισε σοβαρά τον επιχειρηματία, τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο του. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τις κινήσεις της, ενώ ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο χέρι της βοήθησε στην ταυτοποίησή της.

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Μετά την επίθεση, διέφυγε μέσω Γαλλίας και Γερμανίας, εγκαταλείποντας το νοικιασμένο αυτοκίνητό της στη Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας.

Τα χρήματα και οι δύο άνδρες

Στην Ουκρανία, η Μπερεζόφσκα φέρεται να συναντήθηκε με τον Βλάντισλαβ Ρόιτ, εν ενεργεία αξιωματικό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR, και τον Βιτάλι Ζίκοβιτς, πρώην αστυνομικό.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι είχαν επικοινωνήσει μαζί της και της είχαν καταβάλει περίπου 6.000-7.000 ευρώ, μέσω τραπεζικών μεταφορών και κρυπτονομισμάτων, για την αποστολή. Η πλευρά του Ζίκοβιτς υποστηρίζει ότι εκείνος πίστευε πως επρόκειτο για μυστική επιχείρηση των ουκρανικών υπηρεσιών, κάτι που οι ουκρανικές Αρχές αρνούνται.

🇲🇨🇺🇦 Ukrainian billionaire Vadym Yermolaiev, who was sanctioned by Kyiv in 2023 after a falling out with Zelensky’s government, was seriously injured alongside members of his family after a bomb packed with metal fragments exploded in the lobby of a luxury building in Monaco pic.twitter.com/UXJYxMW7Di — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) June 30, 2026

Η δολοφονία στο δάσος

Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες φέρονται να οδήγησαν τη Μπερεζόφσκα σε δασική περιοχή κοντά στο Κίεβο, όπου πυροβολήθηκε και στη συνέχεια θάφτηκε σε πρόχειρο τάφο.

Οι καταθέσεις τους, ωστόσο, είναι αντικρουόμενες. Ο Ρόιτ αρχικά φέρεται να είχε ομολογήσει ότι πυροβόλησε ο ίδιος, αλλά αργότερα υποστήριξε ότι τη σκανδάλη πάτησε ο Ζίκοβιτς. Ο δικηγόρος του τελευταίου απορρίπτει την εκδοχή αυτή και υποστηρίζει ότι ο Ρόιτ επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη στον πελάτη του.

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Το πτώμα της Μπερεζόφσκα εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα.

A Ukrainian woman suspected to be behind the bomb attack on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev has been found shot dead near Kyiv, according to a report.



Read more: https://t.co/NTCun4sCMb pic.twitter.com/M8qEorFBQG — The Independent (@Independent) July 7, 2026

Το μεγάλο μυστήριο

Παρά τις συλλήψεις για τη δολοφονία της, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Γερμολάεφ;

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Ο ίδιος ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η Μπερεζόφσκα ήταν απλώς ένα «πιόνι» και ότι κάποιος άλλος οργάνωσε την επίθεση. Ο Γερμολάεφ είχε στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις της Ουκρανίας για επιχειρηματική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Κριμαία, κατηγορία που αρνείται.

Η Μπερεζόφσκα, που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τους εντολείς της, δολοφονήθηκε πριν προλάβει να μιλήσει. Έτσι, η υπόθεση αφήνει ανοιχτό το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ: ποιος πραγματικά κρυβόταν πίσω από την επιχείρηση στο Μονακό.

🚨 ¡𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢! 🇲🇨💥🔥



La Fiscalía de Ucrania reveló el vídeo del impactante atentado con mochila bomba del pasado 29 de junio en el principado.



Las imágenes muestran a una mujer colocando el explosivo en el lujoso edificio Sun's… pic.twitter.com/bAVIwHro82 Advertisement July 18, 2026