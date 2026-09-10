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Εντυπωσίασε η παρουσία του προέδρου της Μογγολίας, Ουχναγκίν Χουρελσούχ, κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτική μονάδα της χώρας.

Σε βίντεο από την επίσκεψη, ο 58χρονος πολιτικός εμφανίζεται να πραγματοποιεί συνολικά 20 επαναλήψεις σε άσκηση πάγκου, σηκώνοντας βάρος 100 κιλών.

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Ο Χουρελσούχ δεν χρειάστηκε να αλλάξει ενδυμασία για την επίδοσή του. Αφαίρεσε μόνο το σακάκι του και, φορώντας το πουκάμισο και τη γραβάτα του, ανέλαβε να σηκώσει τα βάρη, με τους παριστάμενους να τον επιβραβεύουν με χειροκροτήματα.

Mongolia's President Khürelsükh, 58, bench-pressed 100 kg for 20 reps while visiting a military unit.



He's a former army officer, his name literally means "bronze axe," he founded Mongolia's Harley-Davidson club, plays guitar in a band, and follows predecessor Battulga who was a… pic.twitter.com/FnDevuljjf September 10, 2026

Ο πρόεδρος της Μογγολίας έχει, άλλωστε, παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς υπήρξε αξιωματικός του στρατού. Παραιτήθηκε από το στράτευμα προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί μέλος του κόμματος που υποστήριζε. Στη συνέχεια ακολούθησε πολιτική πορεία, καθώς εξελέγη βουλευτής και αργότερα ανέλαβε και την πρωθυπουργία της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημασία του ονόματός του, το οποίο μεταφράζεται ως «χάλκινο τσεκούρι». Πέρα από την πολιτική και τη στρατιωτική του πορεία, ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ είναι ένας πολύπλευρος χαρακτήρας. Είναι ο ιδρυτής του Harley-Davidson Club στη Μογγολία, ενώ ασχολείται και με τη μουσική, καθώς παίζει κιθάρα σε συγκρότημα.