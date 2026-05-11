Να περιορίσουν τη χρήση καυσίμων και τα περιττά ταξίδια, ζήτησε από του Ινδούς ο πρόεδρος της χώρας Ναρέντρα Μόντι, υποστηρίζοντας ότι η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιέσεις στην ινδική οικονομία.

Ο Μόντι προειδοποίησε τα εκατομμύρια των ινδών πολιτών, ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν απειλεί να επιβαρύνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος της χώρας και να ασκήσει πίεση στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ινδίας.

Advertisement

Advertisement

«Είναι ώρα να χρησιμοποιούμε τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με μεγάλη προσοχή», τόνισε ο Μόντι. «Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες ώστε να χρησιμοποιούμε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξοικονομήσουμε συνάλλαγμα και να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των πολεμικών κρίσεων».

Η Ινδία από τις πιο ευάλωτες οικονομίες

Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας και τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της Μέσης Ανατολής.

Η ινδική ρουπία έχει διολισθήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι αγορές ανησυχούν για περαιτέρω επιδείνωση εάν η κρίση παραταθεί.