Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε σχολείο στην περιοχή Γκόρκι-2 στην περιφέρειας της Μόσχας, όταν ένας ανήλικος επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού και τον τραυματισμό του σχολικού φύλακα.

Появилось видео, как нападавший с ножом подходит к группе учеников и задает вопрос о национальности. Следом к нему подходит охранник — злоумышленник распыляет ему в лицо перцовкой pic.twitter.com/aiuauJGpls Advertisement Advertisement December 16, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στον οικισμό Γκόρκι-2, στην περιφέρεια Οντίντσοβο της Μόσχας. Όπως αναφέρεται, ένας 15χρονος ονόματι Timofey K. εισήλθε στον χώρο του σχολείου και αφού πρώτα ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον φύλακα, στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν μαθητή. Ακολούθως, κρύφτηκε σε μια τάξη, όπου παρέμενε μέχρι να συλληφθεί.

"В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского гор округа подросток с ножом напал на школу.По предварительным данным, он ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать. Один ученик погиб.

На месте работают экстренные службы, 15-лет. нападавшего уже задержали" pic.twitter.com/QWPhY9Coyt December 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, ο έφηβος που επιτέθηκε στο σχολείο ήταν υποστηρικτής νεοναζιστικών πεποιθήσεων και σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται να φορά μπλούζα με τη φράση «No Lives Matter» (Καμία ζωή δεν έχει σημασία). Όσο για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του, είχε καταγωγή από το Τατζικιστάν.

⚡️Подростка, который напал на учеников в посёлке Горки-2, задержали в результате штурма.



Напавший успел ранить троих человек, один из них скончался. На месте работает следственный комитет и правоохранители.



Видео от Москвач • Новости Москвы pic.twitter.com/MH9ombuQEC — Яна (@perfecta1410) December 16, 2025

«Σήμερα το πρωί, σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στον οικισμό Γκόρκι-2 της αστικής περιφέρειας Οντίντσοβο, ανήλικος κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στον φύλακα και σε έναν από τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη, το παιδί κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου της Ανακριτικής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Συνήγορος του Παιδιού της περιφέρειας Μόσχας επιβεβαίωσε ότι το θύμα της επίθεσης ήταν μαθητής της δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το περιστατικό.

Мать убитого четвероклассника только что приехала к школе. Женщина ищет десятилетнего сына среди эвакуированных. Ей ещё не сообщили, что ребенок убит. pic.twitter.com/UdicJt0Waq — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 16, 2025

Ο φύλακας του σχολείου τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπήρξε προηγούμενο επεισόδιο στον χώρο του σχολείου.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.

